Невдалі навчання: іранські військові вдарили ракетами по власній нафтобазі, — ЗМІ (відео)

За словами очевидців, зі східного боку міста Чах-Бахар було випущено понад п'ять ракет, з них дві вибухнули на території нафтохімічного комплексу.

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Під час військових навчань в Ірані 10 січня військовослужбовці Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) запустили з моря ракети, що відхилилися від курсу та влучили у свій нафтохімічний завод, що розташований у районі портового міста Чах-Бахар. Про це повідомило іранське агентство Haalvsh опублікувавши відео наслідків прильоту.

За попередньою інформацією, ракети відхилилися від курсу і влучили в підприємство. Очевидці на місці подій розповіли про хаос, який виник після ударів, наголосивши, що нафтохімічний завод було охоплено полум'ям невдовзі після влучання.

Також свідки події розповіли, що зі східного боку міста Чах-Бахар було випущено понад п'ять ракет, дві ракети вибухнули в повітрі перед влучанням, приблизно три ракети впали у внутрішній частині, і один боєприпас упав у зовнішній частині нафтохімічного заводу.

Іранські журналісти повідомляють, що обійшлося без жертв, проте наразі докладного звіту про постраждалих за межами нафтохімічного заводу немає. Губернатор Чах-Бахара нібито повідомив, що поява диму, поміченого з боку заводу, пов'язана з проведенням навчань "Великий пророк 18". Водночас офіційних коментарів КВІР із цього приводу не надходило.

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Як пише Defence Blog, до цього інциденту з'являлися суперечливі повідомлення, в яких спочатку йшлося про те, що іранські ППО успішно перехопили нерозпізнані ракети над містом. Однак пізніше місцева влада спростувала ці твердження, що поставило під сумнів точність ранніх повідомлень і внесло додаткову плутанину в ситуацію.

Нагадаємо, 6 січня в одному з риболовецьких доків Ірану пролунав вибух, що спричинив масштабну пожежу. OSINT-аналітик із ніком Osint613 повідомив, що потужний вибух нібито пошкодив 16 кораблів КВІР, однак пізніше видалив допис і заявив, що інформація потребує уточнення.