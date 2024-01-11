США хотят от Зеленского четкого плана войны: ВСУ рассматривают несколько вариантов, — СМИ

По словам журналистов, чиновники в Вашингтоне обеспокоены возможными разногласиями между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Предполагается, что это мешает созданию новой стратегии.

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Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан поднимет тему более конкретного плана войны с Россией во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время Экономического форума в Давосе. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам журналистов, чиновники в Вашингтоне обеспокоены возможными разногласиями между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Предполагается, что это мешает созданию новой стратегии.

Как рассказал один из источников, украинские военные сейчас разрабатывают планы на 2024 год, и на рассмотрении находится полный спектр вариантов. США хотят определить, как они могут лучше всего скоординировать свою поддержку, чтобы помочь Украине защитить себя.

Сообщается, что решающий прорыв фронта в ближайшие месяцы маловероятен. Поэтому партнеры Украины считают, что решающее значение имеет разработка стратегии, которая позволит защитить текущие позиции ВСУ, а затем пройти линии обороны.

Военная помощь от США: республиканцы хотят конкретного плана

В материале сказано, что США и другие страны G7 работают с Украиной над завершением долгосрочных двусторонних обязательств в области безопасности. Они надеются заключить их уже в следующем месяце.

Издание отметило, что запрос администрации президента США Джо Байдена на помощь для Украины в этом году в размере 61 миллиарда долларов застопорился на несколько месяцев из-за оппозиции республиканцев в Конгрессе. Среди требований – большая ясность в отношении планов Украины.

Сенатор-республиканец от штата Айова Джони Эрнст сказала, что никто не может четко объяснить, как выглядит победа Украины.

"Нам нужно знать, каков их план. И я уверена, что именно этого добивается администрация", — заявила она.

Напомним, что СМИ ранее сообщали, что Зеленский планирует посетить Швейцарию и лично выступить на Экономическом форуме в Давосе. По словам журналистов, визит Зеленского может продлиться около двух дней. Правда, окончательное решение еще не принято, ведь все будет зависеть от ситуации на фронте.

Также сообщалось, что в ЕС установили срок, в который примут помощь Украине. Лидеры Евросоюза надеются принять пакет на 50 миллиардов евро, но также готовят альтернативные варианты поддержки Украины. Между тем эксперты предупреждают, что Владимир Путин готов воевать до 2030 года.