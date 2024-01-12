Электрифицированные, теплые и с индивидуальным укрытием: в 3 ОШБр показали блиндаж ВС РФ (видео)

Российское оборонительное укрепление оборудовано деревянными конструкциями высокого качества. Также оно имеет систему водоотвода, что делает невозможным подтопление водой и образование непроходимого болота, рассказал командир группы инженерного обеспечения 3-й ОШБр Сергей Тищенко.

Related video

Командир группы инженерного обеспечения Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Сергей Тищенко поделился кадрами российских оборонительных укреплений. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

В ролике военные показали разветвленную траншейную систему, протяженностью сотни метров, глубиной до двух метров и шириной до 1,5. Такие размеры позволяют свободно передвигаться и легко разминуться двум бойцам в снаряжении. Кроме этого вражеский блиндаж имеет полностью перекрытые ходы соединений, что позволяет скрытно передвигаться, в том числе и от тепловизионных приборов, что дает защиту от сбросов и FPV. Также блиндаж имеет стабильную температуру воздуха и собственный микроклимат.

Важно

Более 6000 км окопов: эксперт назвал оружие, которое могло бы уничтожить российскую оборону

Оборонительное крепление имеет систему водоотвода, что делает невозможным подтопление водой и образование непроходимого болота во время дождей. Также посадка подготовлена к ведению огня, для этого он имеет позиции для стрелков.

Тищенко рассказал, что электрифицированные перекрытые блиндажи оборудованы для проживания личного состава. Также они имеют индивидуальные укрытия типа "нора" по всей протяженности траншейных соединений, в результате боец может быстро укрыться во время артобстрела. Кроме этого, оборонительное укрепление полностью оборудовано деревянными конструкциями высокого качества.

"Я уверен, там рядом есть и бетонные ДОТы, и ДЗОТы, а эти сооружения прикрыты минными полями, невзрывными заграждениями, и противотанковыми заграждениями", — отметил Сергей Тищенко.

Он отметил, что противник не придумал ничего нового, это все уже было у украинских военных.

"Но! Покажите мне что-то подобное у нас? И почему до сих пор так не оборудована вся 3 линия обороны ВСУ?" — добавил Тищенко.

Напомним, 10 января мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские военные строят новые укрепления в Запорожской области. Спутники Европейского космического агентства (ESA) зафиксировали десятки километров новых окопов и оборонительных сооружений.

22 ноября 2023 года аналитики DeepState сообщили, что российские военные накопили более шести тысяч километров инженерно-фортификационных сооружений на захваченных украинских территориях. Самыми укрепленными областями были Запорожская и Донецкая.