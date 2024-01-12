Електрифіковані, теплі та з індивідуальним укриттям: у 3 ОШБр показали бліндаж ЗС РФ (відео)

Російське оборонне укріплення обладнане дерев'яними конструкціями високої якості. Також воно має систему водовідведення, що унеможливлює підтоплення водою та утворення непрохідного болота, розповів командир групи інженерного забезпечення 3-ї ОШБр Сергій Тіщенко.

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Командир групи інженерного забезпечення Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Сергій Тіщенко поділився кадрами російських оборонних укріплень. Відео він опублікував у своєму Telegram-каналі.

У ролику військові показали розгалужену траншейну систему, протяжністю сотні метрів, глибиною до двох метрів та шириною до 1,5. Такі розміри дозволяють вільно пересуватися та легко розминутися двом бійцям у спорядженні. Крім цього ворожий бліндаж має повністю перекриті ходи сполучень, що дозволяє приховано пересуватися, зокрема й від тепловізійних приладів, що дає захист від скидів та FPV. Також бліндаж має стабільну температуру повітря та власний мікроклімат.

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Оборонне кріплення має систему водовідведення, що унеможливлює підтоплення водою та утворення непрохідного болота під час дощів. Також посадка підготовлена до ведення вогню, для цього він має позиції для стрільців.

Тіщенко розповів, що електрифіковані перекриті бліндажі обладнані для проживання особового складу. Також вони мають індивідуальні укриття типу "нора" по всій протяжності траншейних сполучень, у результаті боєць може швидко сховатися під час артобстрілу. Крім цього, оборонне укріплення повністю обладнане дерев'яними конструкціями високої якості.

"Я впевнений, там поруч є і бетонні ДОТи, і ДЗОТи, а ці споруди прикриті мінними полями, невибуховими загородженнями, та протитанковими загородженнями", — наголосив Сергій Тіщенко.

Він зазначив, що противник не придумав нічого нового, це все вже було в українських військових.

"Але! Покажіть мені щось подібне в нас? І чому досі так не обладнано усю 3 лінію оборони ЗСУ?" — додав Тіщенко.

Нагадаємо, 10 січня мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські військові будують нові укріплення у Запорізькій області. Супутники Європейського космічного агентства (ESA) зафіксували десятки кілометрів нових окопів та оборонних споруд.

22 листопада 2023 року аналітики DeepState повідомили, що російські військові накопичили понад шість тисяч кілометрів інженерно-фортифікаційних споруд на захоплених українських територіях. Найукріпленішими областями були Запорізька та Донецька.