Россия активизировала воздушную войну против Украины, — Киевский форум безопасности

Противник начал модернизировать ракеты и БПЛА, которыми в результате атакует мирные города. Украина в свою очередь должна учесть это и выработать новую стратегию.

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Россияне начали модернизировать ракеты и БПЛА, чтобы наносить удары по украинской территории с новой интенсивностью. Это говорит о том, что у оккупантов есть план по ведению воздушной войны. В ответ на это Киев должен создать собственную стратегию. Об этом сообщает пресс-служба Киевского форума по безопасности 12 января.

По их данным, произошло обострение в виде обстрелов в период Рождества и Нового года, что вынуждает Украину более быстро переходить к новой стратегии, чтобы преодолеть диспаритет с Россией в воздухе.

В конце 2023-го года и в начале 2024-го противник начал наносить массированные ракетные атаки по всей стране. Противник применил комбинированные удары различным оружием и массово использовал баллистические ракеты.

Отдельно представители Киевского форума по безопасности назвали важные выводы о тактике противника, которую он использует во время массированных атак по Украине.

Истощение украинской противовоздушной обороны. Это может произойти, как надеятся российские оккупанты, из-за ускоренного использования зенитных ракет. Самыми вредными в этом плане являются удары ракетами "Кинжал", "Искандер-М", С-300/400 и Х-22, ведь Украина вынуждена тратить на каждую из них не менее трех противоракет.

"Ошеломление" украинской ПВО. Это ВС РФ делают для того, чтобы истощить и физически уничтожить те системы, которые присылает Запад. В Киевском форуме по безопасности заметили, что во время каждого массированного удара противник запускал по несколько ракет Х-31П, которые являются специальным оружием для поражения систем ПВО с радиолокатором. Из-за большой скорости их тяжело перехватывать, но неизвестно, являются ли эти запуски результативными

Обстрелы целей вне Киева. ВС РФ запускают множество скоростных ракет не только по столице, но и по другим мирным городам. Это проблема, ведь современные системы ПВО в основном сосредоточены на защите Киева, а в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, Днепре и других городах ко всему этому критически маленькое время подлета и системы ПВО не всегда успевают реагировать.

Неоднозначная результативность. Есть десятки случаев, когда ракеты ВС РФ взрывались на земле в жилых и незастроенных районах, тем самым нанося ущерб, который несоизмеримый с ценностью ракет.

Это может объясняться, как сообщают в материале, промахом соответствующей ракеты или ее успешным перехватом. Также это мог быть преднамеренный террор в отношении мирных жителей.

Обстрелы Украины: модернизация ракет ВС РФ

Представители Киевского форума по безопасности сообщают, что противник ускорил модернизацию воздушного вооружения. Речь как про дальнобойные ракеты и дроны, так и про тактические средства врага. Есть несколько примеров.

Во-первых, как отмечается в материале, ВС РФ использовали много "Кинжалов" и баллистических ракет неизвестного происхождения, которые могут оказаться северокорейскими.

Крылатые ракеты Х-101 теперь имеют систему постановки помех для ПВО и, вероятно, новую навигационную систему.

Во-вторых, оккупанты пытаются усовершенствовать свои атаки дронами. Уже появляются сообщения о реактивных вариантах "Шахедов", а вот "Ланцеты" и FPV-дроны якобы уже используют искусственный интеллект.

В связи с этим украинским военным и оборонной промышленности нужно ускоренно адаптироваться к новым угрозам.

Новая стратегия Украины: чего ожидать

К слову, в свою очередь Украина продолжает наносить воздушные контрудары по разным российским регионам, тем самым уничтожая и повреждая воздушные объекты противника.

Перенос войны на территорию России должен стать главным элементом новой военной стратегии Украины, говорится в сообщении. Западные эксперты также регулярно об этом говорят, однако воплотить этот план в жизнь фактически невозможно без нанесения массированных ударов по России.

С другой стороны, о которой пишут представители Киевского форума по безопасности, Украине нужно нарастить собственное производство воздушного вооружения, средств радиолокации и РЭБ. Это поможет поражать цели на территории России и компенсировать задержки поставок со стороны Запада.

Соответственно, подытожили в материале, удары по военным объектам РФ не являются пафосным "ответом" противнику, а должны стать регулярной тактикой Украины.

Напомним, 12 января сообщалось, что РФ ускорила производство и может атаковать Украину чаще, о чем написали в ISW. Россия теперь может производить БПЛА гораздо быстрее. С февраля по октябрь 2023 года у РФ появилось 1400 дронов Shahed-136/131.