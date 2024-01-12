Росія активізувала повітряну війну проти України, — Київський безпековий форум

Противник почав модернізувати ракети й БПЛА, якими в результаті атакує мирні міста. Україна, зі свого боку, має врахувати це та виробити нову стратегію.

Related video

Росіяни почали модернізувати ракети й БПЛА, щоб завдавати ударів по українській території з новою інтенсивністю. Це свідчить про те, що в окупантів є план з ведення повітряної війни. У відповідь на це Київ має створити власну стратегію. Про це повідомляє пресслужба Київського безпекового форуму 12 січня.

За їхніми даними, відбулося загострення у вигляді обстрілів у період Різдва та Нового року, що змушує Україну швидше переходити до нової стратегії, щоб подолати диспаритет із Росією в повітрі.

Наприкінці 2023-го року та на початку 2024-го противник почав завдавати масованих ракетних атак по всій країні. Противник застосував комбіновані удари різною зброєю та масово використовував балістичні ракети.

Окремо представники Київського безпекового форуму назвали важливі висновки щодо тактики противника, яку він використовує під час масованих атак по Україні.

Виснаження української протиповітряної оборони. Це може статися, як сподіваються російські окупанти, через прискорене використання зенітних ракет. Найшкідливішими в цьому плані є удари ракетами "Кинджал", "Іскандер-М", С-300/400 й Х-22, адже Україна змушена витрачати на кожну з них щонайменше три протиракети.

"Приголомшення" української ППО. Це ЗС РФ роблять для того, щоб виснажити й фізично знищити ті системи, які надсилає Захід. У Київському безпековому форумі помітили, що під час кожного масованого удару противник запускав по кілька ракет Х-31П, які є спеціальною зброєю для ураження систем ППО з радіолокатором. Через велику швидкість їх важко перехоплювати, але невідомо, чи ці запуски результативні.

Обстріли цілей поза Києвом. ЗС РФ запускають безліч швидкісних ракет не тільки по столиці, а й по інших мирних містах. Це проблема, адже сучасні системи ППО здебільшого зосереджені на захисті Києва, а в Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпрі й інших містах до всього цього критично малий час підльоту, і системи ППО не завжди встигають реагувати.

Неоднозначна результативність. Є десятки випадків, коли ракети ЗС РФ вибухали на землі в житлових і незабудованих районах, завдаючи шкоди, неспівмірної з цінністю ракет.

Це може пояснюватися, як повідомляють у матеріалі, промахом відповідної ракети або її успішним перехопленням. Також це міг бути навмисний терор стосовно мирних жителів.

Обстріли України: модернізація ракет ЗС РФ

Представники Київського безпекового форуму повідомляють, що противник прискорив модернізацію повітряного озброєння. Ідеться як про далекобійні ракети й дрони, так і про тактичні засоби ворога. Є кілька прикладів.

По-перше, як зазначається в матеріалі, ЗС РФ використовували багато "кинджалів" і балістичних ракет невідомого походження, які можуть виявитися північнокорейськими.

Крилаті ракети Х-101 тепер мають систему постановки перешкод для ППО та, ймовірно, нову навігаційну систему.

По-друге, окупанти намагаються вдосконалити свої атаки дронами. Уже з'являються повідомлення про реактивні варіанти "шахедів", а от "ланцети" й FPV-дрони нібито вже використовують штучний інтелект.

У зв'язку з цим українським військовим і оборонній промисловості потрібно прискорено адаптуватися до нових загроз.

Нова стратегія України: на що очікувати

До слова, зі свого боку, Україна продовжує завдавати повітряних контрударів по різних російських регіонах, знищуючи та пошкоджуючи повітряні об'єкти противника.

Перенесення війни на територію Росії має стати головним елементом нової військової стратегії України, ідеться в повідомленні. Західні експерти також регулярно про це говорять, однак втілити цей план у життя фактично неможливо без нанесення масованих ударів по Росії.

Із іншого боку, про який пишуть представники Київського безпекового форуму, Україні потрібно наростити власне виробництво повітряного озброєння, засобів радіолокації та РЕБ. Це допоможе уражати цілі на території Росії та компенсувати затримки постачання з боку Заходу.

Відповідно, підсумували в матеріалі, удари по військових об'єктах РФ не є пафосною "відповіддю" супротивнику, а мають стати регулярною тактикою України.

Нагадаємо, 12 січня повідомлялося, що РФ прискорила виробництво та може атакувати Україну частіше, про що написали в ISW. Росія тепер може виробляти БПЛА набагато швидше. Із лютого по жовтень 2023 року в РФ з'явилося 1400 дронів Shahed-136/131.