Працює конвеєр: чи є в РФ ракети, щоб удвічі сильніше вдарити по Україні, — експерт (відео)

Петро Черник пояснив, чому РФ не здатна наростити потужність обстрілів України. На його думку, потрібно зважати на потужності виробництва та старі літаки.

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Російська промисловість протягом двох років продовжує випускати ракети різних типів, які летять на відстань від 100 до 2500 км. До недоторканого запасу Кремль так і не приступив, бо має достатню кількість свіжовироблених снарядів. Про те, чи здатні ЗС РФ зробити удвічі більший залп, ніж під час останніх ударів, розповів військовий експерт Петро Черник у коментарі порталу ТСН.ua.

Черник заявив, що РФ станом на початок вторгнення мала близько 7 тис. ракет різних типів. Серед них — далекобійні Х-101, "кинджали", "калібри" (летять на відстань до 2500—5000 км) і малої дальності — авіаційні ракети Х-31, Х-35, Х-59 (летять на відстань до 110—300 км). Станом на січень 2024 року Кремль здатен вистрелити залпом у 120 ракет одночасно, але досі не зміг відчутно перевершити масовані удари перших днів війни, ідеться в коментарі для порталу.

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Експерт пояснив, що за час війни росіяни використали 85—90% початкового арсеналу ракет і залишили лише стратегічний запас, який брати не можна. Промисловість РФ і далі працює, випускаючи щомісяця близько 100—120 ракет, пролунало в розмові з журналістами.

Під час одного з останніх повітряних ударів, 29 грудня 2023 року, росіяни застосували 122 ракет, навів власні розрахунки Черник. Водночас у перші дні війни наймасованіший удар складався з приблизно такої ж кількості снарядів — 120 шт.

Отже, підсумував Петро Черник, в РФ дійсно працює конвеєр із випуску ракет. Однак його потужність не наростили — він і досі має продуктивність, яка не дозволяє, наприклад, за один раз запустити удвічі більше ракет по Україні.

Також є ще один аспект, який обмежує масштабність обстрілів, — старі літаки, які є в розпорядженні РФ. Зокрема, їх довго перезаряджають і не надто навантажують. Із 60 бомбардувальників РФ має в робочому стані лише 20, сказав експерт.

"Перезаряджання бомбардувальників — це в межах від трьох до чотирьох діб. Ту-95МС за паспортними даними бере на борт 8 Х-101 або 6 Х-555. Але ніколи не беруть максимум — чотири ракети беруть. Тому що ракети доволі важкі — по 2,5 тонни. Наймолодший планер — 1994 року виробництва. А це колосальне навантаження на вузли та механізми".

Обстріли РФ — деталі

Зазначимо, у грудні 2023 року та на початку 2025 року ЗС РФ завдали масованих ударів по Україні. 29 грудня ворог запустив 158 снарядів — ракет різного типу та дронів. Згідно із заявами військової адміністрації, лунали вибухи в найбільших містах — у Києві, Харкові, Одесі, Львові. У Повітряному командуванні повідомили про збиття 114 повітряних цілей. 2 січня по Україні летіло майже сотня ракет: 72 збили на підльоті. Ще один масований удар відбувся 8 січня: летіло близько 50 ракет. Силам ППО вдалося збити 18 цілей (і ще 8 дронів): речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що для знешкодження балістики Україні потрібно ще більше ЗРК Patriot.

Нагадуємо, 12 січня начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк пояснила, чому РФ останнім часом не використовує кораблі для запуску крилатих ракет "Калібр". Водночас до Києва прибув прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який підтвердив подальші надходження ракет Storm Shadow, що нищать судна ЗС РФ, а також штаби, командні пункти й РЛС.