Работает конвейер: есть ли у РФ ракеты, чтобы вдвое сильнее ударить по Украине, — эксперт (видео)

Петр Черник объяснил, почему РФ не способна нарастить мощность обстрелов Украины. По его мнению, нужно учитывать мощности производства и старые самолеты.

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Российская промышленность в течение двух лет продолжает выпускать ракеты разных типов, которые летят на расстояние от 100 до 2500 км. К неприкосновенному запасу Кремль так и не приступил, потому что имеет достаточное количество свежевыпущенных снарядов. О том, способны ли ВС РФ сделать вдвое больший залп, чем во время последних ударов, рассказал военный эксперт Петр Черник в комментарии порталу ТСН.ua.

Черник заявил, что РФ по состоянию на начало вторжения имела около 7 тыс. ракет различных типов. Среди них — дальнобойные Х-101, "Кинжалы", "Калибры" (летят на расстояние до 2500-5000 км) и малой дальности — авиационные ракеты Х-31, Х-35, Х-59 (летят на расстояние до 110-300 км). По состоянию на январь 2024 года Кремль способен выстрелить залпом в 120 ракет одновременно, но до сих пор не смог ощутимо превзойти массированные удары первых дней войны, говорится в комментарии для портала.

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Эксперт пояснил, что за время войны россияне использовали 85-90% первоначального арсенала ракет и оставили лишь стратегический запас, который брать нельзя. Промышленность РФ продолжает работать, выпуская ежемесячно около 100-120 ракет, прозвучало в разговоре с журналистами.

Во время одного из последних воздушных ударов, 29 декабря 2023 года, россияне применили 122 ракет, привел собственные расчеты Черник. Между тем в первые дни войны самый массированный удар состоял из примерно такого же количества снарядов — 120 шт.

Итак, подытожил Петр Черник, в РФ действительно работает конвейер по выпуску ракет. Однако его мощность не нарастили — он до сих пор имеет производительность, которая не позволяет, например, за один раз запустить вдвое больше ракет по Украине.

Кроме того, есть еще один аспект, который ограничивает масштабность обстрелов — старые самолеты, которые есть в распоряжении РФ. В частности, их долго перезаряжают и не слишком нагружают. Из 60 бомбардировщиков РФ имеет в рабочем состоянии только 20, сказал эксперт.

"Перезарядка бомбардировщиков — это в пределах от трех до четырех суток. Ту-95МС по паспортным данным берет на борт 8 Х-101 или 6 Х-555. Но никогда не берут максимум — четыре ракеты берут. Потому что ракеты довольно тяжелые — по 2,5 тонны. Самый молодой планер — 1994 года производства. А это колоссальная нагрузка на узлы и механизмы".

Обстрелы РФ — детали

Отметим, в декабре 2023 года и в начале 2025 года ВС РФ нанесли массированные удары по Украине. 29 декабря враг запустил 158 снарядов — ракет разного типа и дронов. Согласно заявлениям военной администрации, раздавались взрывы в крупнейших городах — в Киеве, Харькове, Одессе, Львове. В Воздушном командовании сообщили о сбитии 114 воздушных целей. 2 января по Украине летело почти сотня ракет: 72 сбили на подлете. Еще один массированный удар состоялся 8 января: летело около 50 ракет. Силам ПВО удалось сбить 18 целей (и еще 8 дронов): представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что для обезвреживания баллистики Украине нужно еще больше ЗРК Patriot.

Напоминаем, 12 января начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк объяснила, почему РФ в последнее время не использует корабли для запуска крылатых ракет "Калибр". Тем временем в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак, подтвердивший дальнейшие поступления ракет Storm Shadow, которые уничтожают суда ВС РФ, а также штабы, командные пункты и РЛС.