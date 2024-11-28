"Як мати справу із загнаними в кут щурами": співробітник ТЦК про "полювання" на чоловіків

Краще працювати в ТЦК, ніж ховатися від нього, вважає один зі співробітників "військкомату". Для Артема пошук і "бусифікація" чоловіків уже є рутиною.

Щоранку 28-річний Артем виходить на роботу як вербувальник територіального центру комплектації та соцпідтримки (ТЦК) в одному з міст на сході України. Під час інструктажу їх розподіляють на рейди в місця, в яких можна зустріти молодих людей боєздатного віку і тоді починається найскладніше, пише The Telegraph.

"Іноді це схоже на те, як мати справу із загнаним у кут щуром", — розповів Артем, пояснюючи, що йому доводиться силоміць садити своїх жертв у бус, дехто з яких продовжує чинити опір, навіть перебуваючи в машині, і завжди погрожує помститися.

Артем розповів, що коли він тільки почав працювати в ТЦК, він не звертав уваги на чоловіків, які здавалися "явно слабкими особистостями", проте зараз доводиться це робити. Він підтвердив, що ТЦК затверджує план і через дефіцит чоловіків уже не вибирають, кого зупиняти — тепер перевірці піддаються практично всі.

Деякі офіцери після планерки вирушають на контрольно-пропускні пункти на ключових в'їздах і виїздах із міста, в той час як інші патрулюють вулиці і зупиняють усіх зустрічних чоловіків. Співробітники чергують на входах до ринків, у парках, у кафе, а також на територіях біля підприємств, де працюють чоловіки.

Після того як чоловіки опиняються в бусі, їх змушують пройти військово-медичну комісію. Тих, хто її проходить, відправляють у навчальний центр, щоб підготувати до відправки на передову.

"Раніше ми дозволяли людям йти додому і збирати речі, але останнім часом вони не повертаються добровільно. Вони ховаються і не з'являються. Іноді нам доводиться конфісковувати їхні телефони залежно від ситуації", — сказав він.

Артем працює офіцером ТЦК уже понад півтора року і заявив, що погодився на неї, бо йому подобається "бути частиною системи". За його словами, спершу він відчував жалість і співчуття, проте зараз уже навчився контролювати свої емоції і тепер для нього це просто робота.

"Я вважаю, що краще працювати на ТЦК, ніж ховатися від нього", — зауважив рекрутер, який, утім, не розповів, де працює, ні своїй родині, ні друзям.

Нагадаємо, сержант ЗСУ Андрій Соколов вважає, що працівники ТЦК занадто обмежені у своїх повноваженнях. Він упевнений, що під час проведення мобілізаційних заходів потрібно дати можливість застосовувати фізичну силу до ухильника і дозволити стріляти.

Також ми писали, що співробітниці харківського метрополітену, яка попереджала громадян про рейди ТЦК і СП, винесли вирок. У судовому рішенні зазначено, що фігурантка 8 разів зривала мобілізаційний процес.