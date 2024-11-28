У Харкові ліквідували МСЕК: депутатка розповіла, що вигадала облрада (скриншот)

Харківську МСЕК приєднали до обласної клінічної лікарні, повідомила депутатка облради Галина Куц. Політикиня поки що не може сказати, якими будуть наслідки цього рішення.

У Харківській області вирішили ліквідувати регіональну медико-соціальну експертну комісію (МСЕК). За відповідне рішення проголосувала переважна більшість депутатів під час сесії Харківської обласної ради. Про особливості рішення щодо МСЕК депутатка з фракції "Європейська солідарність" Галина Куц написала на сторінці Facebook.

Допис Куц про рішення Харківської облради з'явився у мережі приблизно о 13 год. 28 листопада. Депутатка написала, що облрада ухвалила рішення про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій як комунального закладу охорони здоров'я. Ліквідація відбулась шляхом приєднання до харківської обласної лікарні, ідеться у дописі. Також політикиня зауважила, що поки не може передбачити наслідків такого рішення.

"МСЕК у Харкові ліквідовано. Побачимо, що з цього врешті вийде", — заявила Куц.

Проблеми МСЕК — заява Галини Куц з Харківської облради Фото: Скриншот

На сторінці Куц також є скриншот трансляції засідання облради на спеціальному закритому порталі. Можна побачити, що "за" приєднання Комунального закладу охорони здоров'я "Обласний центр медико-соціальної допомоги" до лікарні проголосували 85 депутатів, "проти" або "утримались" — нуль (загальна кількість депутатів в Харківській облраді — 120 осіб).

Проблеми МСЕК — сесія Харківської облради 28 листопада Фото: Скриншот

Проблеми МСЕК — деталі

Зазначимо, у жовтні 2024 року правоохоронні органи затримали керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу, у якої вдома відшукали 6 млн дол. Посадовиця отримала підозру в отриманні незаконних доходів та зловживанні службовим становищем. Після цього журналісти опублікували низку розслідувань щодо інших голів МСЕК та пересічних лікарів, які володіли, наприклад, машинами Tesla та 13 квартирами. На засіданні РНБО українські урядовці ухвалили рішення про ліквідацію медкомісій, звільнення усіх керівників і про те, що тимчасово експертизи будуть проводитись до січня 2024 року.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я оприлюднило законопроєкт щодо реорганізації МСЕК у спеціальні експертні комісії, які будуть складатись із лікарів кластерних медзакладів. На інфографіці, яку показало МОЗ, вказано, що вся інформація про людину буде збиратись в електронному вигляді, експерти будуть встановлювати рівень втрати здоров'я, потребу у лікуванні і водночас матимуть справу з анонімізованими даними.

Про інший напрямок реорганізації МСЕК повідомили в Мінсоцполітики. У планах міністерства, які також поки що на рівні проєкту — розроблення нової системи соціальної допомоги, яка буде враховувати ступінь втрати здоров'я та потребу у соціальних виплатах різного призначення. Також урядовці запевнили, що усі висновки про інвалідність та соціальні виплати залишаються чинними, але перевірять держслужбовців.

Нагадуємо, 25 листопада в Мінохоронздоров'я розповіли про хід перевірок 1 600 держслужбовців, які отримали інвалідність під час повномасштабної війни РФ.