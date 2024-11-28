В Харькове ликвидировали МСЭК: депутат рассказала, что придумал облсовет (скриншот)

Харьковскую МСЭК присоединили к областной клинической больнице, сообщила депутат облсовета Галина Куц. Политик пока не может сказать, какими будут последствия этого решения.

В Харьковской области решили ликвидировать региональную медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК). За соответствующее решение проголосовало подавляющее большинство депутатов во время сессии Харьковского областного совета. Об особенностях решения по МСЭК депутат из фракции "Европейская солидарность" Галина Куц написала на странице Facebook.

Сообщение Куц о решении Харьковского облсовета появилось в сети около 13 час. 28 ноября. Депутат написала, что облсовет принял решение о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий как коммунального учреждения здравоохранения. Ликвидация состоялась путем присоединения к харьковской областной больнице, говорится в заметке. Также политик отметила, что пока не может предсказать последствий такого решения.

"МСЭК в Харькове ликвидирована. Посмотрим, что из этого в итоге получится", — заявила Куц.

Проблемы МСЭК — заявление Галины Куц из Харьковского облсовета Фото: Скриншот

На странице Куц также есть скриншот трансляции заседания облсовета на специальном закрытом портале. Можно увидеть, что "за" присоединение Коммунального учреждения здравоохранения "Областной центр медико-социальной помощи" к больнице проголосовали 85 депутатов, "против" или "воздержались" — ноль (общее количество депутатов в Харьковском облсовете — 120 человек).

Проблемы МСЭК — сессия Харьковского облсовета 28 ноября Фото: Скриншот

Проблемы МСЭК — детали

Отметим, в октябре 2024 года правоохранительные органы задержали руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу, у которой дома нашли 6 млн долл. Чиновница получила подозрение в получении незаконных доходов и злоупотреблении служебным положением. После этого журналисты опубликовали ряд расследований в отношении других глав МСЭК и рядовых врачей, которые владели, например, машинами Tesla и 13 квартирами. На заседании СНБО украинские чиновники приняли решение о ликвидации медкомиссий, увольнении всех руководителей и о том, что временно экспертизы будут проводиться до января 2024 года.

Между тем Министерство здравоохранения обнародовало законопроект о реорганизации МСЭК в специальные экспертные комиссии, которые будут состоять из врачей кластерных медучреждений. На инфографике, которую показал Минздрав, указано, что вся информация о человеке будет собираться в электронном виде, эксперты будут устанавливать уровень потери здоровья, потребность в лечении и при этом будут иметь дело с анонимизированными данными.

О другом направлении реорганизации МСЭК сообщили в Минсоцполитики. В планах министерства, которые также пока на уровне проекта — разработка новой системы социальной помощи, которая будет учитывать степень потери здоровья и потребность в социальных выплатах различного назначения. Также чиновники заверили, что все выводы об инвалидности и социальные выплаты остаются в силе, но проверят госслужащих.

Напоминаем, 25 ноября в Минздраве рассказали о ходе проверок 1 600 госслужащих, которые получили инвалидность во время полномасштабной войны РФ.