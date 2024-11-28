"Как иметь дело с загнанными в угол крысами": сотрудник ТЦК об "охоте" на мужчин

Лучше работать в TЦК, чем прятаться от него, считает один из сотрудников "военкомата". Для Артема поиск и "бусификация" мужчин уже является рутиной.

Каждое утро 28-летний Артем выходит на работу в качестве вербовщика территориального центра комплектации и соцподдержки (ТЦК) в одном из городов на востоке Украины. Во время инструктажа их распределяют на рейды в места, в которых можно встретить молодых людей боеспособного возраста и тогда начинается самое сложное, пишет The Telegraph.

"Иногда это похоже на то, как иметь дело с загнанной в угол крысой", — рассказал Артем, объясняя, что ему приходится силой сажать своих жертв в бусы, некоторые из которых продолжают сопротивляться, даже находясь в машине, и всегда угрожают отомстить.

Артем рассказал, что когда он только начал работать в ТЦК, он не обращал внимания на мужчин, которые казались "явно слабыми личностями", однако сейчас приходится это делать. Он подтвердил, что ТЦК утверждает план и из-за дефицита мужчин уже не выбирают, кого останавливать — теперь проверке подвергаются практически все.

Некоторые офицеры после планерки отправляются на контрольно-пропускные пункты на ключевых въездах и выездах из города, в то время как другие патрулируют улицы и останавливают всех встречных мужчин. Сотрудники дежурят на входах в рынки, в парках, в кафе, а также на территориях около предприятий, где работают мужчины.

После того как мужчины оказываются в бусе, их заставляют пройти военно-медицинскую комиссию. Тех, кто ее проходит, отправляют в учебный центр, чтобы подготовить к отправке на передовую.

"Раньше мы разрешали людям идти домой и собирать вещи, но в последнее время они не возвращаются добровольно. Они прячутся и не появляются. Иногда нам приходится конфисковывать их телефоны в зависимости от ситуации", — сказал он.

Артем работает офицером ТЦК уже более полутора лет и заявил, что согласился на нее, потому что ему нравится "быть частью системы". По его словам, сначала он испытывал жалость и сострадание, однако сейчас уже научился контролировать свои эмоции и теперь для него это просто работа.

"Я считаю, что лучше работать на ТЦК, чем прятаться от него", — заметил рекрутер, который, впрочем, не рассказал, где работает, ни своей семье, ни друзьям.

Напомним, сержант ВСУ Андрей Соколов считает, что работники ТЦК слишком ограничены в своих полномочиях. Он уверен, что во время проведения мобилизационных мероприятий нужно дать возможность применять физическую силу к уклонисту и разрешить стрелять.

Также мы писали, что сотруднице харьковского метрополитена, которая предупреждала граждан о рейдах ТЦК и СП, вынесли приговор. В судебном решении указано, что фигурантка 8 раз срывала мобилизационный процесс.