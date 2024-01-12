Нужно обновить данные в ТЦК: в ГПСУ рассказали, почему на границе усилились проверки (видео)

По словам спикера погранслужбы Андрея Демченко, в последнее время граждане начали чаще подделывать документы, поэтому проверки на границе стали более тщательными.

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Некоторые военнообязанные украинцы все же могут покинуть территорию страны, однако для этого при себе нужно иметь определенные документы. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, пограничники могут спросить у военнообязанного гражданина документы с Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В них должна быть пометка об отсрочке от призыва, которая позволяет выезжать за границу.

"Пограничники действуют в рамках законодательства о пересечении границы, в том числе и правил, которые действуют в период военного положения… За последнее время мы наблюдаем увеличение количества попыток пересечения границы с помощью поддельных документов, фальсифицированных документов или, когда цель поездки человека не отвечает норме, по которой разрешено пересечение границы", — заявил Андрей Демченко.

Спикер ГПСУ добавил, что определенные военнообязанные мужчины действительно имеют право пересекать границу, однако чтобы не возникали проблемы необходимо обновить данные в ТЦК и СП. Там уже и поставят в документы отметку, что гражданин имеет отсрочку и может выехать из Украины.

Дело в том, что в последнее время участилось количество случаев, когда люди используют фальшивые документы и пограничники учитывают этот факт.

"(Пограничники, — ред.) тщательно проверяют условие выезда за границу, в том числе и в праве требовать от мужчин документы с Территориального центра комплектования военно-учетные документы, где в том числе есть отметка об отсрочке от призыва", — продолжил Андрей Демченко.

К слову, за время военного положения сотрудники правоохранительных органов удалось раскрыть более 530 преступных группировок, которые помогали переправлять мужчин за пределы Украины, подытожил спикер ГПСУ.

Напомним, 6 января сообщалось, что десятерых мужчин вместо парома на Днестре ждали пограничники. Они надеялись, что смогут попасть на территорию Молдовы за 5 тысяч долларов. На всех разоблаченных мужчин составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы.

4 января в ГПСУ объяснили, разрешен ли выезд мужчинам, снятым с воинского учета или многодетным отцам. Пограничники обнаружили 3 тысячи фальшивых справок, которые использовали украинцы для выезда за границу, поэтому теперь начали требовать подтверждения статуса в военно-учетных документах.