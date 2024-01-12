Потрібно оновити дані в ТЦК: у ДПСУ розповіли, чому на кордоні посилилися перевірки (відео)

За словами спікера прикордонної служби Андрія Демченка, останнім часом громадяни почали частіше підробляти документи, тому перевірки на кордоні стали ретельнішими.

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Деякі військовозобов'язані українці все ж таки можуть покинути територію країни, однак для цього при собі потрібно мати певні документи. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, прикордонники можуть попросити у військовозобов'язаного громадянина документи з Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У них має бути позначка про відстрочку від призову, яка дозволяє виїжджати за кордон.

"Прикордонники діють у межах законодавства про перетин кордону, зокрема й правил, які діють у період воєнного стану... За останній час ми бачимо збільшення кількості спроб перетину кордону за допомогою підроблених документів, фальсифікованих документів або, коли мета поїздки людини не відповідає нормі, за якою дозволено перетин кордону", — заявив Андрій Демченко.

Речник ДПСУ додав, що певні військовозобов'язані чоловіки справді мають право перетинати кордон, однак, щоб не виникали проблеми, необхідно оновити дані в ТЦК та СП. Там уже й поставлять у документи відмітку, що громадянин має відстрочку та може виїхати з України.

Річ у тім, що останнім часом почастішала кількість випадків, коли люди використовують фальшиві документи, і прикордонники зважають на цей факт.

"(Прикордонники, — ред.) ретельно перевіряють умову виїзду за кордон, зокрема й у праві вимагати від чоловіків документи з Територіального центру комплектування, військово-облікові документи, де, зокрема, є відмітка про відстрочку від призову", — продовжив Андрій Демченко.

До слова, за час воєнного стану співробітникам правоохоронних органів вдалося розкрити понад 530 злочинних угруповань, які допомагали переправляти чоловіків за межі України, підсумував речник ДПСУ.

Нагадаємо, 6 січня повідомлялося, що десятьох чоловіків замість порома на Дністрі чекали прикордонники. Вони сподівалися, що зможуть потрапити на територію Молдови за 5 тисяч доларів. На всіх викритих чоловіків склали протоколи за спробу незаконного перетину кордону.

4 січня в ДПСУ пояснили, чи дозволено виїзд чоловікам, знятим із військового обліку або багатодітним батькам. Прикордонники виявили 3 тисячі фальшивих довідок, які використовували українці для виїзду за кордон, тому тепер почали вимагати підтвердження статусу у військово-облікових документах.