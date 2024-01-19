Скрипачка и гранатометчица: в СМИ рассказали историю военной из "Отряда самоубийц" (видео)

Во время Харьковской наступательной операции подразделение Рукавишниковой находилось в 300 метрах от позиции россиян. Враг бил из всех видов оружия, а они тем временем рассказывали друг другу анекдоты.

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Скрипачка Ольга Рукавишникова в первые дни полномасштабного вторжения РФ пошла добровольцем на войну. Женщина получила позывной "Каратист" из-за отличной спортивной формы и увлечения единоборствами. Во время одного из боев получила ранение и потеряла глаз, но восстановилась и вернулась на фронт. О жизни Рукавишниковой, которая воевала в составе так называемого "Отряда самоубийц", рассказали журналисты "Радио Свобода" в репортаже, опубликованном на Youtube-канале.

Ольга с позывным "Каратист" сегодня воюет в составе 112 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. До войны она была скрипачкой и дирижером, занималась единоборствами. В первые дни вторжения пошла воевать, потому что не могла врагу отдать свое.

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"Почему кто-то хочет забрать мое? Нет, так нельзя! Если вы сюда пришли, то все, вам конец. Я иду в вас стрелять", — отметила военная в разговоре с журналистами.

Мобилизация в ВСУ — история военной "Каратист"

Женщина была в отличной спортивной форме, свидетельствуют кадры, показанные на видео. До войны она не имела опыта военной службы, но вошла в ряды ВСУ, быстро научилась стрелять из автомата "Калашникова" и из гранатомета и начала выполняла боевые задачи в составе подразделения "Отряд самоубийц".

Рукавишникова рассказала об одной операции, в которой участвовала, чтобы объяснить, почему отряд получил именно такое название. По ее словам во время Харьковской наступательной операции подразделение подошло к населенному пункту, где находились россияне. Имели при себе минимум оружия и получили задание — отвлекать врага, пока с другой стороны подойдут штурмовики. Бойцы залегли неподалеку от российских позиций, вызвали на себя шквальный огонь и ждали, когда будет команда отойти. При этом в укрытии пытались шутить, несмотря на обстрел.

"Они [военные РФ — ред.] немного были в шоке от такой картины, потому что не ожидали увидеть кого-то. Начали по нам работать из всего, что у них было. Минометы, пару пулеметов работало, автоматные очереди. А мы себе группой залегли, чтобы это все переждать: лежим, почти анекдоты травим".

Ольга Рукавишникова — о ранении, Киеве и гендерной дискриминации

Во время выполнения боевого задания Рукавишникова получила ранение в глаз: глаз удалили, есть частичная потеря памяти, но военная вернулась в строй с августа 2023 года, рассказали журналисты. Некоторое время женщина пробыла в Киеве, где проходила реабилитацию. После определенного времени, которое провела в столице, отметила, что ее "подбешивает", когда некоторые граждане забывают, что идет война.

Также гранатометчица с позывным "Каратист" рассказала, почувствовала ли в армии какие-то проявления негативного отношения к женщинам. По ее словам, гендерная дискриминация есть, но она лично с этим не встречалась. Военная предположила, что так произошло из-за ее физической формы.

"Я могу запросто забрать у кого-то из них рюкзак, или еще что-то помочь нести", — пояснила Рукавишникова.

Отметим, в декабре 2023 года в СМИ сообщили о возможности мобилизации женщин в ряды ВСУ. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов подписать закон, в котором будет такой пункт.

Между тем в армии находится около 60 тыс. женщин, подсчитали эксперты. В то же время в Минобороны Украины лишь на втором году полномасштабного вторжения и на десятом году гибридной войны РФ утвердили бронежилеты, созданные с учетом особенностей женской фигуры — об этом стало известно 16 декабря 2023 года.

Напоминаем, 12 января законопроект №10378, который должен внести изменения в ряд законов о мобилизации, отправили в Кабмин на доработку. Между тем народный депутат и член комитета по нацбезопасности Роман Костенко объяснил, что мобилизацию в Украине действительно нужно активизировать, но есть замечания чуть ли не к каждому пункту в документе, который должно переделать правительство. В то же время украинская разведчица Ярина Чорногуз заявила, что в ряды ВСУ необходимо принять 100 тыс. женщин, которые готовы и хотят воевать.