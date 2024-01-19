Скрипалька та гранатометниця: у ЗМІ розповіли історію військової з "Загону самогубців" (відео)

Під час Харківської наступальної операції підрозділ Рукавішнікової перебував за 300 метрів від позиції росіян. Ворог гатив з усіх видів зброї, а вони тим часом розповідали один одному анекдоти.

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Скрипалька Ольга Рукавішнікова у перші дні повномасштабного вторгнення РФ пішла добровольцем на війну. Жінка отримала позивний "Каратист" через відмінну спортивну форму та захоплення єдиноборствами. Під час одного з боїв отримала поранення і втратила око, але відновилась і повернулась на фронт. Про життя Рукавішнікової, яка воювала у складі так званого "Загону самогубців", розповіли журналісти "Радіо Свобода" у репортажі, опублікованому на Youtube-каналі.

Ольга з позивним "Каратист" на сьогодні воює у складі 112 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. До війни вона була скрипалькою та диригенткою, займалась єдиноборствами. У перші дні вторгнення пішла воювати, бо не могла ворогу віддати своє.

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"Чому хтось хоче забрати моє? Ні, так не можна! Якщо ви сюди прийшли, то все, вам кінець. Я йду у вас стріляти", — зазначила військова у розмові з журналістами.

Мобілізація в ЗСУ — історія військової "Каратист"

Жінка була у відмінній спортивній формі, свідчать кадри, показані на відео. До війни вона не мала досвіду військової служби, але увійшла до лав ЗСУ, швидко навчилась стріляти з автомата "Калашникова" та з гранатомета і почала виконувала бойові завдання у складі підрозділу "Загін самогубців".

Рукавішнікова розповіла про одну операцію, у якій брала участь, щоб пояснили, чому загін отримав саме таку назву. З її слів під час Харківської наступальної операції підрозділ підійшов до населеного пункту, де перебували росіяни. Мали при собі мінімум зброї і отримали завдання — відволікати ворога, поки з іншого боку підійдуть штурмовики. Бійці залягли неподалік від російських позицій, викликали на себе шквальний вогонь і чекали, коли буде команда відійти. При цьому в укритті намагались жартувати, попри обстріл.

"Вони [військові РФ – ред.] трохи були в шоці від такої картини, бо не очікували побачити когось. Почали по нас працювати з усього, що у них було. Міномети, пару кулеметів працювало, автоматні черги. А ми собі групою залягли, щоб це все перечекати: лежимо, майже анекдоти травимо".

Ольга Рукавішнікова — про поранення, Київ та гендерну дискримінацію

Під час виконання бойового завдання Рукавішнікова отримала поранення в око: око видалили, є часткова втрата пам'яті, але військова повернулась у стрій з серпня 2023 року, розповіли журналісти. Певний час жінка пробула у Києві, де проходила реабілітацію. Після певного часу, який провела у столиці, зазначила, що її "підбішує", коли деякі громадяни забувають, що триває війна.

Також гранатометниця з позивним "Каратист" розповіла, чи відчула в армії якісь прояви негативного ставлення до жінок. З її слів, гендерна дискримінація є, але вона особисто з цим зустрічалась. Бійчиня припустила, що так сталось внаслідок її фізичної форми.

"Я можу запросто забрати у когось із них рюкзак, чи ще щось допомогти нести", — пояснила Рукавішнікова.

Зазначимо, у грудні 2023 року у ЗМІ повідомили про можливість мобілізації жінок до лав ЗСУ. Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не готовий підписати закон, у якому буде такий пункт.

Тим часом у війську перебуває близько 60 тис. жінок, підрахували експерти. Водночас в Міноборони України лише на другому році повномасштабного вторгнення і на десятому році гібридної війни РФ затвердили бронежилети, створені з врахуванням особливостей жіночої фігури — про це стало відомо 16 грудня 2023 року.

Нагадуємо, 12 січня законопроєкт №10378, який має внести зміни у низку законів про мобілізацію, відправили в Кабмін на доопрацювання. Тим часом народний депутат та член комітету з нацбезпеки Роман Костенко пояснив, що мобілізацію в Україні дійсно потрібно активізувати, але є зауваження ледь не до кожного пункту у документі, який має переробити уряд. Водночас українська розвідниця Ярина Чорногуз заявила, що до лав ЗСУ необхідно прийняти 100 тис. жінок, які готові і хочуть воювати.