Крупнейшая бригада Сил обороны Украины: к "Люти" присоединился новый полк

В состав штурмовой бригады "Лють" теперь входят полки "Цунами", "Сафари", "Луганск" и "Днепр-1", а также батальоны "Миротворец", "Эней", "Скиф", "Запад" и "Тавр".

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В состав Наступательной гвардейской бригады "Лють" теперь входит 4 новых полка, что делает ее одной из крупнейших среди украинских защитников. Об этом сообщает портал Мilitary land.

"Украинская полиция продолжает консолидировать свои подразделения полиции специального назначения и реформировать их под командованием штурмовой бригады "Лють", — говорится в сообщении.

Так, недавно командование бригады сообщило, что полк "Днепр-1", известное добровольческое подразделение, сформированное еще в 2014 году для противодействия российскому вторжению на Донбасс, в 2023 году присоединился к штурмовой бригаде "Лють".

В состав штурмовой бригады "Лють" теперь входят полки "Цунами", "Сафари", "Луганск" и "Днепр-1", а также батальоны "Миротворец", "Эней", "Скиф", "Запад" и "Тавр", что делает ее одной из крупнейших бригад среди украинских защитников.

Напомним, что пресс-служба МВД поделилась видео, в котором рассказывается история единственной женщины, попавшей в штурмовой батальон "Лють", входящий в состав "Гвардии наступления". Бывшие коллеги Юлии из модельного бизнеса выехали в Европу и успешны. Девушка же решила остаться в Украине и взять в руки оружие.

Кроме того, в Нацгвардии сообщили, что в штурмовые бригады "Гвардии наступления" поступило более 20 тысяч заявок от добровольцев.

В начале апреля стало известно, что уже сформированы 8 бригад "Гвардии наступления", которые готовы идти в контрнаступление и проводить стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях.