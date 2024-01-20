"Раз в несколько месяцев": в ЦПД высказались о возможном новом наступлении РФ на Киев

По словам заместителя руководителя ЦПД Андрея Коваленко, у противника сейчас нет возможности для того, чтобы осуществить нападение на еще одно направление. Силы обороны контролируют ситуацию.

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Последние недели активно распространяется информация о возможном наступлении российских оккупантов, в том числе и на Киев. Лейтенант ВСУ и заместитель руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в своем Telegram-канале высказался по этому поводу.

По его словам, у противника сейчас нет сил и средств для того, чтобы осуществить масштабное наступление с северного направления. Кроме того, украинские защитники контролируют ситуацию и сделают все для того, чтобы этого не произошло.

"Эти вбросы циклические. И делает враг их раз в несколько месяцев. Так же распространяют о Сумах, Харькове, Чернигове. Не ведитесь, все ок", — заявил Андрей Коваленко.

В ЦПД прокомментировали наступление ВС РФ на Киев Фото: Скриншот

Наступление ВС РФ на Киев: подробности

19 января Financial Times выпустили материал, в котором утверждалось, что российские оккупанты уже этим летом могут планировать новое масштабное наступление. Целью противника будет полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также не исключается возможная попытка наступления на Киев или Харьков.

Соответственно, это гласит о том, пишут журналисты, что конечная цель президента РФ Владимира Путина не изменилась — полный захват Украины.

При этом, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в своем Telegram-канале написал, что это вполне реальный сценарий. Он призвал граждан не воспринимать это как новости, которые точно не произойдут, как это было перед началом полномасштабного вторжения.

"Может произойти, и с достаточно высокой вероятностью. Хотя бы сейчас, готовьтесь, тренируйтесь. Уверен, что если второе наступление на столицу будет, то и масштабы будут гораздо больше", — написал Максим Жорин.

Напомним, 11 января сообщалось, что ВС РФ готовят "отчаянную" попытку наступления на Донбассе, которая может произойти уже в феврале. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, противник за последние недели значительно увеличил количество резервов возле Авдеевки. Также в первом квартале 2024-го года оккупанты хотят захватить Угледар.