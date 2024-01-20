Несмотря на преимущество: почему ВС РФ не могут выбить ВСУ из Крынок, — разведка Британии

По данным аналитиков, у противника есть преимущество в соотношении сил, однако предыдущие попытки штурмов заканчивались провалом. Активные действия возле населенного пункта Крынки будут продолжаться.

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Российские оккупанты пытаются вытеснить украинских защитников с левого берега Днепра Херсонской области, однако попытки не заканчиваются успехом. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 20 января.

По словам аналитиков, ВСУ сохраняют свое присутствие на левом берегу Днепра и отражают российские атаки, однако некоторые проблемы с материально-техническим обеспечением все же просматриваются, о чем заявлял накануне представитель Сил обороны юга.

"Днепровская группировка войск России не добилась успеха во всех своих попытках вытеснить украинских защитников, несмотря на то, что почти наверняка имеет значительное преимущество в соотношении сил на этой оси. Вполне вероятно, что слабая подготовка и координация действий российских войск ограничивает их наступательные возможности", — говорится в сообщении.

Отдельно аналитики добавили, что вероятнее всего российские оккупанты продолжат предпринимать все попытки, дабы оттеснить украинских защитников с их позиций. Это будет приоритетной оперативной задачей Кремля.

Соответственно, атаки в районе населенного пункта Крынки в ближайшие несколько недель будут продолжаться. Это будет происходить несмотря на то, что у противника продолжают расти потери в личном составе из-за этих действий, подытожили аналитики из британской разведки.

В британской разведке рассказали о ситуации на левом берегу Херсонской области Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 18 января сообщалось, что ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу Херсонщины, о чем заявила начальница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, в то же время ВС РФ пытаются давить на украинских защитников и за сутки на соответствующей территории противник провел шесть штурмов, однако все они были безуспешными для оккупантов.