Незважаючи на перевагу: чому ЗС РФ не можуть вибити ЗСУ з Кринок, — розвідка Британії

За даними аналітиків, у противника є перевага у співвідношенні сил, проте попередні спроби штурмів закінчувалися провалом. Активні дії біля населеного пункту Кринки триватимуть.

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Російські окупанти намагаються витіснити українських захисників із лівого берега Дніпра Херсонської області, однак спроби не закінчуються успіхом. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 20 січня.

За словами аналітиків, ЗСУ зберігають свою присутність на лівому березі Дніпра і відбивають російські атаки, проте деякі проблеми з матеріально-технічним забезпеченням все ж проглядаються, про що заявляв напередодні представник Сил оборони півдня.

"Дніпровське угруповання військ Росії не домоглося успіху в усіх своїх спробах витіснити українських захисників, незважаючи на те, що майже напевно має значну перевагу в співвідношенні сил на цій осі. Цілком імовірно, що слабка підготовка і координація дій російських військ обмежує їхні наступальні можливості", — йдеться в повідомленні.

Окремо аналітики додали, що найімовірніше російські окупанти продовжать робити всі спроби, щоб відтіснити українських захисників з їхніх позицій. Це буде пріоритетним оперативним завданням Кремля.

Відповідно, атаки в районі населеного пункту Кринки в найближчі кілька тижнів триватимуть. Це відбуватиметься незважаючи на те, що у противника продовжують зростати втрати в особовому складі через ці дії, підсумували аналітики з британської розвідки.

У британській розвідці розповіли про ситуацію на лівому березі Херсонської області Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 18 січня повідомлялося, що ЗСУ розширюють плацдарм на лівому березі Херсонщини, про що заявила начальниця прес-центру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, водночас ЗС РФ намагаються тиснути на українських захисників і за добу на відповідній території противник провів шість штурмів, однак усі вони були безуспішними для окупантів.