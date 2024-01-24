В Белом доме не видят подготовки ВС РФ к наземному наступлению в Украине, — Кирби

По словам представителя администрации президента США, российские войска могут попытаться наступать после сильных морозов, когда грунт промерзнет.

Related video

Белый дом прокомментировал состояние российско-украинского фронта с востока на юг и подчеркнул, что не видит каких-либо изменений. Об этом сообщил в среду, 24 января, на брифинге в Администрации президента США координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Он подчеркнул, что попытки российских вооруженных сил наступать на востоке и юге Украины не имеют каких-либо значительных успехов.

"Мы не видим особого движения на фронте с востока на юг. Ни одна из сторон не достигает значительного прогресса, и мы не видим ни одного серьезного толчка со стороны россиян к какому-то наземному наступлению", — отметил представитель администрации президента США.

Важно

Будет тяжело: в США предупредили, что ближайшие месяцы станут критическими для Украины

Кирби уточнил, что это не исключает попыток российских войск попытаться наступать, когда земля хорошо промерзнет и затвердеет.

Ракетные удары россиян — комментарий Белого дома

На вопрос о ракетных ударах по городам Украины, координатор Совета нацбезопасности отметил, что российские удары по жилым кварталам, например, в Киеве и Харькове преследует цель сломить волю украинского народа.

"Нападения на гражданскую инфраструктуру, жилые дома и территории — это не то, чего Путин избегал в прошлом. Но то, что они делают — пытаются сокрушить украинские системы ПВО. И эти системы ПВО оказались весьма эффективными в сбивании с неба многих подобных объектов", — заметил Кирби, добавив, что российские войска начали преследовать большую часть оборонно-промышленной базы Украины.

Он заявил, что украинцы принимают на поле боя трудные решения о том, когда и сколько снарядов отстрелить сегодня, а что отложить на следующий день. И русские об этом знают, подчеркнул Кирби. Именно поэтому так важно, по словам представителя Белого дома, получить дополнительное финансирование.

Кроме того, Кирби уверенно подтвердил, что Россия использовала в Украине северокорейские ракеты. Он заметил, что Белый дом беспокоят еще большее сближение отношений между КНДР и РФ.

"Мы очень и очень внимательно следим за этим, поскольку являемся свидетелями стремления Северной Кореи к созданию передового военного потенциала. И нас беспокоит не только способность Путина извлечь выгоду из этих отношений, но и способность Ким Чен Ына извлечь выгоду из этих отношений", — уточнил Кирби.

Он добавил, что не занимается разведывательной деятельностью, поэтому не может прокомментировать, появились ли признаки того, что Северная Корея готовится к нападению или даже войне.

Важно

"Не то, чего Путин избегал в прошлом": в Белом доме назвали цель обстрелов Киева и Харькова

Ранее, 17 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал крайний срок помощи Украине от США. По его словам, в Конгрессе до сих пор продолжаются дискуссии по безопасности американских границ, что замедляет процесс передачи финансовой помощи Украине и обостряет ситуацию на фронте.