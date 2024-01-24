Конфискация имущества за "фейки" об армии: в РФ пригрозили россиянам, сбежавшим за границу

В Госдуме говорят, что россияне за рубежом, которые распространяют "фейки" о российской армии и пакостят стране, продолжают пользоваться деньгами, которые поступают из России.

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Депутаты Госдумы угрожают россиянам, которые сбежали за границу и якобы призывают к нарушению национальной безопасности, забирать имущество и сажать в тюрьму. Соответствующее заявление сделал российский политик Андрей Луговой.

По его словам, об ужесточении наказания за "фейки" о российской армии говорили давно. Впрочем, в Госдуме рассчитывали на "здравый смысл" россиян, которые живут за границей и вроде бы пакостят России.

Депутат подчеркнул, что жители России, которые выехали в другие страны, все равно продолжают пользоваться своими активами. В частности, они владеют акциями, сдают в аренду свое жилье и пользуются деньгами, которые поступают им из России.

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В Государственной думе РФ говорят, что у любого, кто захочет нанести вред России или ее жителям, будут забирать все имущество и средства.

Как пишет The Moscow Times, в среду, 24 января, российские депутаты поддержали в первом чтении законопроект о конфискации имущества за распространение якобы ложной информации о ВС РФ. За проект закона проголосовали 395 депутатов, и только трое — не поддержали.

Напомним, по словам российского политика Вячеслава Володина, за дискредитацию российской армии виновные должны возместить России нанесенный ущерб. Российские медиа отмечали, что за почти два года войны в РФ открыли не менее 273 производства за распространение "фейков" об армии России. В судах на рассмотрении находится 134 дела.

Также стоит добавить, что недавно российские депутаты предложили россиянам охранять военные склады и оборонные заводы. Кроме того, гражданским предлагают помогать патрулировать улицы от бандитов, которые бьют участников "СВО", детей и женщин.