"Украина имеет право на зашиту": в ВС прокомментировали авиакатастрофу с Ил-76 в РФ

По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, воздушные атаки на Украину не прекращаются, но с каждым днем у Воздушных сил появляется все больше инструментов и возможностей для противостояния врагу — в том числе и для уничтожения средств воздушного нападения.

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Украина имеет право на защиту и уничтожение средств воздушного нападения агрессора. Об этом заявил 25 января командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, комментируя авиакатастрофу Ил-76 в Белгородской области России.

Командующий отметил, что Воздушные силы Украины ведут неотступную борьбу против российских оккупантов. Он подчеркнул активный и решительный характер действий Воздушных сил в защите граждан от террористических атак.

Олещук отметил, что прифронтовые регионы, такие как Харьков, Херсон, Днепр, Запорожье, ежедневно подвергаются обстрелам вражеских ракет, бомб и дронов. Воздушные силы принимают все необходимые меры для обнаружения и уничтожения врага как в воздухе, так и на земле. Отчеты о выполненных задачах свидетельствуют об успешных операциях, приводящих к уничтожению российских самолетов и их экипажей.

Генерал-лейтенант Олещук подчеркнул, что воздушные атаки на Украину не прекращаются, но с каждым днем у Воздушных сил появляется все больше инструментов и возможностей для противостояния врагу.

"Многие российские самолеты вместе с экипажами уже никогда не смогут терроризировать наших людей. Они уничтожены! У нас появляется все больше инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ждет!" — отметил Олещук.

Генерал также обратил внимание на активные попытки российской пропаганды дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества. Он подчеркнул, что цель этих действий — уменьшить международную поддержку Украины.

"В течение дня 24 января 2024 года неистовая российская пропаганда направляет фейковый поток информации на внешнюю аудиторию — пытается дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества. Цель очевидна — они хотят уменьшить международную поддержку нашего государства. Не получится! Украина имеет право на защиту и уничтожение средств воздушного нападения агрессора", — заявил Олещук.

Заключая свое заявление, генерал-лейтенант Николай Олещук подчеркнул, что в ночь на 25 января была успешно отражена очередная атака ударных БПЛА типа Shahed и обещал предоставить результаты операции в ближайшее время.

Крушение Ил-76 в России — что надо знать

24 января стало известно, что в Белгородской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76. Российские СМИ со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщили, что на борту упавшего в Белгородской области России военно-транспортного самолета Ил-76 могли пребывать 65 украинских военнопленных, которых якобы везли на обмен.

Как рассказали Фокусу в Генеральном штабе ВСУ, командование не может подтвердить, что самолет был сбит украинской ракетой, как утверждали росСМИ. В Координационном штабе по вопросам обращения с пленными заявили, что собирают и анализируют информацию российских СМИ о том, что на борту упавшего Ил-76 якобы находились украинские военнопленные.

24 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины расследует все обстоятельства крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что в США не могут подтвердить информацию о том, что на борту самолета Ил-76 находились украинские военнопленные.