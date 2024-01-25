"На позиции погибли 20 человек": медик "Волков Да Винчи" рассказала о потерях ВСУ на войне (видео)

Алина Михайлова отметила, что не может представить, сколько ежедневно погибает украинских бойцов на линии фронта, потому что сражаться приходится чуть ли не за каждый метр окопов.

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ВСУ несут большие потери на фронте, а каждый метр позиции удерживается за счет жизни какого-то бойца. Об этом в интервью ТСН рассказала руководитель медицинской службы "Ульф" Первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова.

По ее словам, она не может назвать общее количество потерь Украины в войне против РФ, но знает количество погибших бойцов в своем батальоне, и эта цифра ее очень расстраивает.

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"Я там знаю свои данные по батальону, и для нас они шокирующие на самом деле. Но я не могу представить, а рядом я знаю еще своих, тех, кто прикомандированы к нам, я знаю их, потери в частности. Я понимаю, какое количество позиций наших было потеряно, и сколько на этих позициях — это же вопрос трех метров земли, сколько было реально пролито крови за эти три метра земли", — пояснила Алина Михайлова.

Она добавила, что украинцы, которые живут дальше от линии фронта, просто не представляют, что такое война.

"Это же вопрос, что большинство людей не понимает, а что такое вообще война, как это происходит. Где-то так — пиф-паф, стреляли, там зашли красиво. Нет, это не так происходит. Это происходит не так, и это понимание потерь в целом, вот в день, сколько погибло бойцов по всей линии фронта, я даже не могу себе это представить", — сказала она.

Алина Михайлова отмечает, что ей страшно терять собратьев.

"Это — страшно, когда ты работаешь в штабе, а тебе говорят, что у нас сегодня на позиции погибли двадцать человек. Это — страшно, потому что ты — человек, а это — твои собратья, которым ты вчера выписывал боевое распоряжение. Мне страшно, когда наши ребята идут на штурм, потому что я знаю, что будут потери. К этому надо быть готовыми, и это отрабатывается со временем", — сказала медик.

Напомним, что российский военкор признал, что потери ВС РФ под Авдеевкой в десять раз превышают потери ВСУ.

25 января в ГУР сообщили, что в морг Белгорода после катастрофы самолета Ил-76 доставили пять тел. Эта цифра соответствует количеству личного состава экипажа.