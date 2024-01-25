"На позиції загинули 20 людей": медик "Вовків Да Вінчі" розповіла про втрати ЗСУ на війні (відео)

Аліна Михайлова зазначила, що не може уявити, скільки щодня гине українських бійців на лінії фронту, бо битися доводиться ледь не за кожен метр окопів.

Related video

ЗСУ зазнають великих втрат на фронті, а кожен метр позиції втримується за рахунок життя якогось бійця. Про це в інтерв'ю ТСН розповіла керівниця медичної служби "Ульф" Першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова.

За її словами, вона не може назвати загальну кількість втрат України у війні проти РФ, але знає кількість загиблих бійців у своєму батальйоні, і ця цифра її дуже засмучує.

Важливо

"Про Крим не може бути мови": медикиня батальйону "Вовки Да Вінчі" про втрати на фронті (відео)

"Я там знаю свої дані по батальйону, і для нас вони шокувальні насправді. Але я не можу уявити, а поряд я знаю ще своїх, тих, хто прикомандировані до нас, я знаю їх, втрати зокрема. Я розумію, яка кількість позицій наших була втрачена, і скільки на цих позиціях – це ж питання трьох метрів землі, скільки було реально пролито крові за ці три метри землі", — пояснила Аліна Михайлова.

Вона додала, що українці, які живуть далі від лінії фронту, просто не уявляють, що таке війна.

"Це ж питання, що більшість людей не розуміє, а що таке взагалі війна, як це відбувається. Десь так – піф-паф, стріляли, там зайшли красиво. Ні, це не так відбувається. Це відбувається не так, і це розуміння втрат загалом, ось у день, скільки загинуло бійців по всій лінії фронту, я навіть не можу собі це уявити", — сказала вона.

Аліна Михайлова зазначає, що їй боязко втрачати побратимів.

"Це — страшно, коли ти працюєш в штабі, а тобі говорять, що у нас сьогодні на позиції загинули двадцятеро людей. Це — страшно, бо ти — людина, а це — твої побратими, яким ти вчора виписував бойове розпорядження. Мені страшно, коли наші хлопці йдуть на штурм, бо я знаю, що будуть втрати. До цього треба бути готовими, і це відпрацьовується з часом", — сказала медикиня.

Нагадаємо, що російський військкор визнав, що втрати ЗС РФ під Авдіївкою вдесятеро перевищують втрати ЗСУ.

25 січня у ГУР повідомили, що у морг Бєлгорода після катастрофи літака Іл-76 доставили п'ять тіл. Ця цифра відповідає кількості особового складу екіпажу.