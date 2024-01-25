"Будем разговаривать хоть с чертом": в РФ заявили, что обмены пленными с Украиной продолжатся

В Госдуме подчеркнули, что у страны-агрессора "нет другого выхода" и они будут "разговаривать с учетом всех реалий, всех событий" и пониманием того, с кем "имеют дело".

Related video

Председатель комитета Государственной думы по обороне РФ Андрей Картаполов заявил, что обмены военнопленными с Украиной будут продолжаться, несмотря на падение самолета Ил-76 на территории Белгородской области. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Мы не можем бросить наших ребят и поэтому будем разговаривать хоть с чертом, будем работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать, у нас нет другого выхода", — сказал Картаполов журналистам в четверг, 25 января.

Кроме того, по словам председателя комитета Госдумы по обороне, Россия будет "разговаривать с учетом всех реалий, всех событий" и пониманием того, с кем они "имеют дело".

Накануне, 24 января, Картаполов заявил корреспонденту Telegram-канала Shot, что об обмене пленными с Украиной после падения самолета Ил-76 "речи быть не может". Кроме того, он обвинил Украину в авиакатастрофе, указав, что самолет был сбит тремя ракетами, выпущенными либо ЗРК Patriot, либо ЗРК IRIS-T.

Катастрофа Ил-76 в Белгородской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ, как сначала заявил губернатор Белгородской области, потерпел 24 января крушение на территории Белгородской области. Российские СМИ утверждали, что на борту якобы находились украинские военнопленные, которых перевозили именно в регион для обмена.

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с пленными призвал не спешить с выводами. Специалисты заявили, что собирают информацию о падении самолета Ил-76 под Белгородом и анализируют. До объявления официальных заявлений или комментариев штаб просит не публиковать непроверенные сообщения.

Напомним, 25 января генерал-майор СБУ отверг версию российских оккупантов относительно падения Ил-76. Виктор Ягун обратил внимание на тот факт, что в авиакатастрофе разбился Ил-76, который недавно отправляли за границу за определенным грузом.