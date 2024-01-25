"Розмовлятимемо хоч із чортом": в РФ заявили, що обміни полоненими з Україною продовжаться

У Держдумі наголосили, що в країни-агресора "немає іншого виходу" й вони "розмовлятимуть із урахуванням усіх реалій, усіх подій" і розумінням того, із ким "мають справу".

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Голова комітету Державної думи з оборони РФ Андрій Картаполов заявив, що обміни військовополоненими з Україною продовжуватимуться, попри падіння літака Іл-76 на території Бєлгородської області. Про це повідомляє російський "Интерфакс".

"Ми не можемо кинути наших хлопців і тому розмовлятимемо хоч із чортом, працюватимемо хоч із нечистим, але нам треба наших хлопців витягувати, у нас немає іншого виходу", — сказав Картаполов журналістам у четвер, 25 січня.

За словами голови комітету Держдуми з оборони, Росія "розмовлятиме з урахуванням усіх реалій, усіх подій" і розумінням того, із ким вони "мають справу".

Напередодні, 24 січня, Картаполов заявив кореспонденту Telegram-каналу Shot, що про обмін полоненими з Україною після падіння літака Іл-76 "ітися не може". Також він звинуватив Україну в авіакатастрофі, вказавши, що літак був збитий трьома ракетами, випущеними або ЗРК Patriot, або ЗРК IRIS-T.

Катастрофа Іл-76 у Бєлгородській області

Військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ, як спершу заявив губернатор Бєлгородської області, зазнав 24 січня аварії на території Бєлгородської області. Російські ЗМІ стверджували, що на борту нібито перебували українські військовополонені, яких перевозили саме в регіон для обміну.

Український координаційний штаб із питань поводження з полоненими закликав не поспішати з висновками. Фахівці заявили, що збирають інформацію стосовно падіння літака Іл-76 під Бєлгородом і аналізують. До оголошення офіційних заяв або коментарів штаб просить не публікувати неперевірені повідомлення.

Нагадаємо, 25 січня генерал-майор СБУ відкинув версію російських окупантів стосовно падіння Іл-76. Віктор Ягун звернув увагу на той факт, що в авіакатастрофі розбився Іл-76, який нещодавно відправляли за кордон по певний вантаж.