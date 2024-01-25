Доставлял ракеты, которыми атакуют Украину: в ГУР поделились новыми деталями про Ил-76

По словам представителя разведки Андрея Юсова, этот борт фиксировался в аэропорту Энгельс-2 и в Белгородской области. Туда он доставлял вооружение, которое противник потом использовал для террора.

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Российский самолет Ил-76, который упал в Белгородской области 24 января, ранее доставлял вооружение оккупантам. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, борт Ил-76 ранее был замечен в аэропорту Энгельс-2, который используется противников для того, чтобы обеспечивать БК стратегической авиации Российской Федерации.

То есть речь идет про те ракеты, которые противник регулярно запускает по украинской территории. Также вооружение при помощи этой авиации доставляли и в район Белгорода.

"Это тот самолет, который поставлял в Белгородскую область ракеты С300 и С400 для ударов по Харькову и области. Сами россияне говорят, что те меры, которые используются для поставок сил и средств противника, используются одновременно, вероятно, для транспортировки пленных", — заявил Андрей Юсов.

Отдельно представитель разведки отметил, что если противник действительно доставляет на одном транспортном средстве и пленных, и боекомплект, то это признание в очередном военном преступлении ВС РФ.

Также была поднята тема вопроса военнопленных, которые по утверждениям российских СМИ якобы находились на борту. Официальной информации по этому поводу нет.

В ГУР в то же время отметили, что вопрос доставки граждан на обмен — ответственность страны, которая их удерживает и Украина со своей стороны сделала все возможное для того, чтобы он состоялся.

"Гражданский транспорт с российскими пленными находился на месте, это Сумское направление. Все было готово для обмена. Соответствующие службы предупреждены, обеспечен режим тишины на направлении. Пограничники, Силы безопасности и обороны — все отработали должным образом", — заявил Андрей Юсов.

Также от российской стороны не звучала информация с предупреждением о том, как именно будут доставлены пленные к оговоренному месту. Во время предыдущих обменов согласовывался режим прекращения огня.

Напомним, 25 января сообщалось, что в морг Белгорода после катастрофы самолета Ил-76 доставили только пять тел, о чем заявил Андрей Юсов. По его словам, на видео с места падения самолета не видно остатков человеческих тел.

24 января российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал военно-транспортный самолет Ил-76. Он потерпел крушение в районе хутора Кривого. В Минобороны РФ заявили, что на борту якобы находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.