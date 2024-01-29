Боятся Кавказа: РФ испытывает большие проблемы с мобилизацией, – Дикий (видео)

По мнению военного эксперта, Россия не может полностью реализовать свой мобилизационный потенциал из-за того, что Кремль боится мобилизовать на фронт жителей Северного Кавказа из-за их непредсказуемой реакции.

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В России существуют аналогичные проблемы с мобилизацией, как и в Украине, несмотря на значительную разницу в численности населения. Об этом заявил ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий в интервью каналу "Новинарня".

По мнению Дикого, если сравнивать население Украины с 30 миллионов с населением РФ в 130 млн, то процент мужчин призывного возраста будет примерно одинаковым.

"У нас демография похожа, у них даже немного хуже. Таким образом, у нас считается, что мобилизационный ресурс составляет 3-4 миллиона, у них — порядка 10-12 миллионов", — отметил он.

Дикий высказал мнение о том, что в России также испытывают сложности в вопросах мобилизации мужчин из определенных регионов, включая Северный Кавказ.

"Они пока пальцем не трогают Северный Кавказ, где как раз огромное количество мужского населения, но оно "не призывное", потому что если им дать в руки автоматы, они еще 10 раз подумают, в какую сторону стрелять", — отметил эксперт.

Дикий добавил, что осенью 2022 года на Кавказе мобилизация длилась всего три дня из-за массовых протестов. При этом под мобилизацию также не попадают жители Москвы и Санкт-Петербурга, хотя население этих двух городов составляет большой процент от общего.

"Москву и Питер не трогают, а это и большой процент населения, и, скажем так, это то население, которое экономически значимо и вообще на что-то влияет. Поэтому у них на самом деле ровно те же проблемы с мобилизацией", — добавил Дикий.

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Напомним, 11 января аналитики Института излучения войны (ISW) писали в своем отчете, что укомплектованность российских войск и статичность фронта с обеих сторон дают возможность российским войскам проводить плановые ротации своего личного состава.

Также 11 января экс-глава Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж заявил, что Кремль столкнулся с проблемой: скрытая мобилизация не принесла желаемого результата, а открытую в России провести не могут.