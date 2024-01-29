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Бояться Кавказу: РФ має великі проблеми з мобілізацією, — Дикий (відео)

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Фото: ТАСС | Росія стикається зі складнощами в питаннях мобілізації

На думку військового експерта, Росія не може повністю реалізувати свій мобілізаційний потенціал через те, що Кремль боїться мобілізувати на фронт жителів Північного Кавказу через їхню непередбачувану реакцію.

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У Росії існують аналогічні проблеми з мобілізацією, як і в Україні, попри значну різницю в чисельності населення. Про це заявив ветеран АТО, військовий експерт Євген Дикий в інтерв'ю каналу "Новинарня".

На думку Дикого, якщо порівнювати населення України з 30 мільйонів із населенням РФ у 130 млн, то відсоток чоловіків призовного віку буде приблизно однаковим.

"У нас демографія схожа, у них навіть трохи гірша. Так, у нас вважається, що мобілізаційний ресурс становить 3-4 мільйони, у них — близько 10-12 мільйонів", — зазначив він.

Дикий висловив думку про те, що в Росії також зазнають складнощів у питаннях мобілізації чоловіків із певних регіонів, включно з Північним Кавказом.

"Вони поки пальцем не чіпають Північний Кавказ, де якраз величезна кількість чоловічого населення, але воно "не призовне", тому що якщо їм дати в руки автомати, вони ще 10 разів подумають, у який бік стріляти", — зазначив експерт.

Дикий додав, що восени 2022 року на Кавказі мобілізація тривала лише три дні через масові протести. При цьому під мобілізацію також не потрапляють жителі Москви й Санкт-Петербурга, хоча населення цих двох міст становить великий відсоток від загального.

"Москву і Пітер не чіпають, а це і великий відсоток населення, і, скажімо так, це те населення, яке економічно значуще і взагалі на щось впливає. Тому в них насправді рівно ті самі проблеми з мобілізацією", — додав Дикий.

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Нагадаємо, 11 січня аналітики Інституту випромінювання війни (ISW) писали у своєму звіті, що укомплектованість російських військ і статичність фронту по обидва боки дають можливість російським військам проводити планові ротації свого особового складу.

Також 11 січня ексголова Служби зовнішньої розвідки генерал Микола Маломуж заявив, що Кремль зіткнувся з проблемою: прихована мобілізація не принесла бажаного результату, а відкриту в Росії провести не можуть.