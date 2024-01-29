Производитель РСЗО "Торнадо-С" в РФ банкрот: мешает ли это производить оружие (фото)

В РФ есть только один производитель реактивной артиллерии, которого частный владелец довел до банкротства. Несмотря на это они получают заказы от Минобороны РФ.

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Генпрокуратура РФ разбирается с делом банкротства предприятия "Мотовилихинские заводы". Оно находится в банкротстве уже несколько лет. Об этом сообщает Defense Express.

В РФ есть только одно предприятие, которое производит реактивные системы залпового огня "Град", "Смерч" и новые "Торнадо-Г" и "Торнадо-Г". Кроме того, что завод является единственным в своем роде, он находится в частной собственности российских бизнесменов Марата Загидуллова, Рафаэля Гималова и еще по 10% имеют Руслан Валитов и Юрий Медведюк. Они с 2002 года начали закладывать имущество и оборудование завода под кредиты, чтобы довести предприятие до банкротства.

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Завод признан банкротом еще в 2018 году, но процедура продажи имущества для погашения долгов фактически не стартовала. В 2023 году только было продано здание культуры завода по дисконтной цене. Поэтому у оккупантов сохраняются производственные мощности для выпуска РСЗО и боеприпасов для них.

Управляемые ракеты "Торнадо-С" Фото: Вікіпедія

С 2023 года за дело банкротства взялась Генпрокуратура РФ, потому что "Мотовилихинские заводы" являются стратегически важным предприятием для РФ. Силовики решили, что решение о банкротстве завода "отматывается назад". Акционеры должны вернуть 2,7 млрд рублей убытков, из которых 1,7 млрд рублей это авансы Минобороны РФ и налоговые долги.

Мотовилихинские заводы

Однако авторы издания обращают внимание на возврат аванса Минобороны РФ — это может свидетельствовать, что банкротство не мешало "Мотовилихинским заводам" производить продукцию. В частности там производятся РСЗО "Торнадо-С" и "Г" с управляемыми боеприпасами. Российский ВПК демонстрирует устойчивость в условиях внешних и внутренних вызовов.

Напомним, 10 января HIMARS уничтожил российскую "Торнадо-Г" и "Мста-С".

5 декабря СМИ писали, что ВС РФ усиливают морскую пехоту САУ "Мальва" и РСЗО "Торнадо-Г".