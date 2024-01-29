Виробник РСЗВ "Торнадо-С" у РФ банкрут: чи заважає це виробляти зброю (фото)

У РФ є лише один виробник реактивної артилерії, якого приватний власник довів до банкрутства. Попри це вони отримують замовлення від Міноборони РФ.

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Генпрокуратура РФ розбирається із справою банкрутства підприємства "Мотовилихинські заводи". Воно знаходиться в банкрутстві вже кілька років. Про це повідомляє Defense Express.

У РФ є тільки одне підприємство, яке виробляє реактивні системи залпового вогню "Град", "Смерч" та нових "Торнадо-Г" та "Торнадо-Г". Окрім того, що завод є єдиним в своєму роді, він знаходиться у приватній власності російських бізнесменів Марата Загідуллова, Рафаеля Гімалова та ще по 10% мають Руслан Валітов та Юрій Медведюк. Вони з 2002 року почали закладати майно та обладнання заводу під кредити, щоб довести підприємство до банкрутства.

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Завод визнано банкрутом ще у 2018 році, але процедура продажу майна для погашення заборгувань фактично не стартувала. У 2023 році тільки було продано будинок культури заводу по дисконтній ціні. Відтак у окупантів зберігаються виробничі потужності для випуску РСЗВ та боєприпасів для них.

Керовані ракети "Торнадо-С" Фото: Википедия

З 2023 року за справу банкрутства взялась Генпрокуратура РФ, бо "Мотовилихинські заводи" є стратегічно важливим підприємством для РФ. Силовики вирішили, що рішення про банкрутство заводу "відмотується назад". Акціонери мають повернути 2,7 млрд рублів збитків, з яких 1,7 млрд рублів це аванси Міноборони РФ й податкові борги.

Мотовиліхинські заводи

Проте автори видання звертають увагу на повернення авансу Міноборони РФ — це може свідчити, що банкрутство не заважало "Мотовилихинським заводам" виробляти продукцію. Зокрема там виробляються РЗСВ "Торнадо-С" та "Г" з керованими боєприпасами. Російській ВПК демонструє стійкість в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів.

Нагадаємо, 10 січня HIMARS знищив російську "Торнадо-Г" та "Мста-С".

5 грудня ЗМІ писали, що ЗС РФ посилюють морську піхоту САУ "Мальва" та РСЗВ "Торнадо-Г".