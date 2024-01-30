"Бизнес готов платить разные цифры": сколько будет стоить бронь от мобилизации (видео)

Одни предприятия готовы платить до шести тысяч гривен военного сбора за сотрудника, тогда как другие — 50 тысяч. В конечном итоге Рада обещает фиксированную сумму.

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Народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что окончательной суммы стоимости бронирования бизнесом своих работников от мобилизации еще нет. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Киев".

По его словам, цифры будут разниться вплоть до последнего дня.

"Бизнес готов платить разные цифры за право забронировать критического для него работника. Чем больше бизнес и чем больше он имеет сотрудников, тем меньшую сумму он озвучивает", — сказал Дмитрий Наталуха.

Он отметил, что предприятия, где работают тысячи сотрудников, часто говорят, что готовы увеличить уплату военного сбора до шести тысяч гривен за человека. Тогда как предприятия "более современные" готовы платить до 50 тысяч гривен за критического для себя работника.

Нардеп отметил, что создадут единый подход, однако Рада не видит возможности сделать градацию, поскольку она воспринялась бы как проявление несправедливости, поэтому в конечном итоге будет фиксированная сумма.

"Сейчас чаще всего звучит 20 (тысяч гривен, — ред.), потому что 20 — это наиболее приближенная сумма к средней заработной плате по стране", — рассказал он.

Дмитрий Наталуха добавил, что окончательной цифры еще нет, зато продолжается диалог с бизнесом, поскольку от него зависит то, на какую сумму он согласится.

Напомним, 26 января председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал, что Верховная Рада рассматривает концепцию бронирования сотрудников за плату. В частности, бизнес ежемесячно будет платить средства в бюджет за работников, которых решат оставить на предприятии.

Ранее сообщалось, что в результате платного бронирования военнообязанных сотрудников госбюджет сможет получить от 18 млрд до 155 миллиардов гривен за год.