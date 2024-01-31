Компенсирует потери: Россия может производить минимум сотню танков в месяц, — ISW

По данным экспертов, российские компании выполняют план по производству 1500 основных боевых танков в течение года.

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Российский военно-промышленный комплекс способен выпускать не менее 100 основных боевых танков ежемесячно. Этот потенциал позволит вооруженным силам РФ компенсировать потери на поле боя и поддерживать текущие операционные темпы "в ближайшей перспективе". Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По последним данным на март 2023 года отмечается, что единственный российский производитель танков, "Уралвагонзавод", выпускал 20 танков ежемесячно.

В марте 2023 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что российский оборонно-промышленный комплекс планирует производство 1500 основных боевых танков в течение 2023 года, что означает среднемесячный объем производства в 125 единиц.

Кроме того, 30 января 2024 года Министерство обороны России объявило, что компания в оборонно-промышленном комплексе "Новатор" успешно выполнила государственный заказ на производство крылатых ракет "Калибр" и баллистических ракет "Искандер" в течение 2023 года.

По данным экспертов, генеральный директор компании "Новатор" Фарид Абдрахманов информировал министра обороны России Сергея Шойгу о том, что в 2023 году предприятие успешно выполнено государственный оборонный заказ по производству ракет "Калибр" и "Искандер". Это было достигнуто благодаря переходу на круглосуточный режим работы и введению трехсменной системы труда на всех заводах компании.

Фарид Абдрахманов сообщил, что компания "Новатор" уже выполнила 17% государственного оборонного заказа на текущий 2024 год.

Напомним, в сентябре 2023 года в РФ заявили о планах возобновить производство танков Т-80. Танковый историк оценил перспективы проекта.

Кроме того, в СМИ писали, что Россия способна кратно увеличить производство артиллерийских боеприпасов, за два года она может подойти к отметке до двух миллионов снарядов в год. Также российская оборонная промышленность может начать производить в 200 танков в год. Данная цифра тоже в два раза превосходит ожидания Запада, но не позволит России восполнить потери бронетехники.