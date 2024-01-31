Компенсує втрати: Росія може виробляти щонайменше сотню танків на місяць, — ISW

За даними експертів, російські компанії виконують план з виробництва 1500 основних бойових танків протягом року.

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Російський військово-промисловий комплекс здатний випускати щонайменше 100 основних бойових танків щомісяця. Цей потенціал дасть змогу збройним силам РФ компенсувати втрати на полі бою і підтримувати поточні операційні темпи "в найближчій перспективі". Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За останніми даними на березень 2023 року зазначається, що єдиний російський виробник танків, "Уралвагонзавод", випускав 20 танків щомісяця.

У березні 2023 року заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв повідомив, що російський оборонно-промисловий комплекс планує виробництво 1500 основних бойових танків протягом 2023 року, що означає середньомісячний обсяг виробництва в 125 одиниць.

Крім того, 30 січня 2024 року Міністерство оборони Росії оголосило, що компанія в оборонно-промисловому комплексі "Новатор" успішно виконала державне замовлення на виробництво крилатих ракет "Калібр" і балістичних ракет "Іскандер" протягом 2023 року.

За даними експертів, генеральний директор компанії "Новатор" Фарід Абдрахманов інформував міністра оборони Росії Сергія Шойгу про те, що 2023 року підприємство успішно виконало державне оборонне замовлення з виробництва ракет "Калібр" і "Іскандер". Цього було досягнуто завдяки переходу на цілодобовий режим роботи і введенню тризмінної системи праці на всіх заводах компанії.

Фарід Абдрахманов повідомив, що компанія "Новатор" уже виконала 17% державного оборонного замовлення на поточний 2024 рік.

Нагадаємо, у вересні 2023 року в РФ заявили про плани відновити виробництво танків Т-80. Танковий історик оцінив перспективи проекту.

Крім того, у ЗМІ писали, що Росія здатна кратно збільшити виробництво артилерійських боєприпасів, за два роки вона може підійти до позначки до двох мільйонів снарядів на рік. Також російська оборонна промисловість може почати виробляти до 200 танків на рік. Ця цифра теж удвічі перевершує очікування Заходу, але не дасть змоги Росії заповнити втрати бронетехніки.