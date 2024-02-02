БПЛА атаковали Брянскую область: в МЧС России предупредили о химической угрозе, — соцсети

Россияне увидели БПЛА и услышали сообщение от МЧС, которое предлагало закрыться дома и надеть ватно-марлевые повязки. Между тем губернатор региона никак не отреагировал на происшествие.

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Утром 2 февраля жителя Брянска и Брянской области услышали сигнал воздушной тревоги и сообщение по радио, в котором их предупреждали об угрозе химической атаки. Кроме того, на видео зафиксировали пролет неизвестных БПЛА. О деталях происшествия написали в местном Telegram-канале "ЧП Брянск".

В ряде сообщений говорится о воздушной тревоге и о реакции россиян на чрезвычайное происшествие.

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В 10:30 появилось видео, на котором жители села Навля в Брянской области зафиксировали полет БПЛА. Устройство дребезжало, спокойно летело на высоте в несколько десятков метров — при этом не было слышно, чтобы за ним охотились российские комплексы ПВО.

БПЛА в небе над Брянской областью Фото: Скриншот Беспилотник над РФ Фото: Скриншот

Следующее сообщение поступило из села Сельцо. Жители населенного пункта записали сообщение по радио, в котором МЧС России предупреждало о возможности химической угрозы. Людям советовали надеть ватно-марлевые повязки, крепко закрыть окна и двери. Текстовое сообщение аналогичного содержания поступило на телефоны россиян.

Сообщение в селе Сельцо от МЧС России Фото: Скриншот МЧС РФ предупреждает об угрозе химической атаки Фото: Скриншот из Telegram

Тем временем сигнал воздушной тревоги добрался до Брянска. Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное в 10:33. На видео можно увидеть, как женщина находится в магазине, а затем быстро направляется из помещения, услышав сигнал.

Если разместить населенные пункты, которых задел сигнал тревоги или где видели БПЛА, то можно увидеть ориентировочную траекторию движения устройства. В частности, он петляет: движется из Навли в Брянск, а дальше заворачивает налево — на Сельцо.

БПЛА над Брянской областью — траектория полета Фото: Google Maps

В Telegram-канале губернатора Брянской области Александра Богомаза пока нет информации о воздушной тревоге в регионе. Последнее его сообщение касается визита в Беларусь, где он договаривается о ремонте и закупке сельскохозяйственной техники. О ситуации в области также молчат в Telegram-канале Минобороны РФ и в канале ГУ МЧС в Брянской области.

Взрывы в РФ — детали

Отметим, 30 января жители Брянской области рассказывали об очередной атаке беспилотников. Согласно заявлениям представителей власти, устройств было три и их все якобы обезвредили силы ПВО. 19 января стало известно о взрыве на нефтебазе, расположенной в городе Клинцы в 50 км от украинско-российской границы. В ГУР Минобороны заявили, что действительно провели диверсию на территории врага.

Между тем 21 января горело на нефтеперерабатывающем предприятии в Усть-Луга под Санкт-Петербургом. Дронам, чтобы добраться до цели, пришлось преодолеть почти 1 тыс. км, причем ориентировочный маршрут мог пролегать через Брянскую область.

Напоминаем, 31 января было шумно на аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму: по оценкам, там могли уничтожить подземный бункер и повредить РЛС. 1 января украинская разведка сообщила об удачной отработке по российскому военному катеру "Ивановец".