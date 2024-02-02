Украина и Канада вышли на финишную прямую по гарантиям безопасности, — МИД

По словам главы Министерства иностранных дел Канады, все страны G7 заключат отдельные, но созвучные договоры с Украиной о гарантиях безопасности.

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Украина и Канада находятся в процессе согласования гарантий безопасности для Украины, и соответствующее соглашение находится на заключительном этапе. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелони Жоли на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Мы знаем, что даже после войны Украина останется с таким опасным соседом как Россия, поэтому Канада должна и дальше оказывать помощь, которая будет постоянной, надежной. Эта помощь будет включать наши обязательства по долгосрочным обязательствам безопасности", — сказала министр.

Жоли подчеркнула, что все страны G7 готовятся подписать индивидуальные, но взаимозависимые соглашения с Украиной относительно обеспечения безопасности. Соглашение между Украиной и Канадой находится на завершающем этапе.

"На саммите НАТО было решено, что каждая страна "Большой семерки" обсудит отдельные договоры безопасности с Украиной, но они будут созвучны. Мы надеемся, что наш договор вышел на финишную прямую", — подчеркнула глава МИД Канады.

Напомним, что Канада подготовила почти 200 украинских танкистов для использования Leopard 2A4. Военные получили навыки практики вождения и технического обслуживания. В Вооруженных силах Канады отметили, что украинские военные подошли к учебному процессу с энтузиазмом и были очень мотивированы.

Канада также анонсировала отправку для Украины 11 тысяч винтовок Colt C7 и C8. Несмотря на внешнее сходство C7 и Colt Model 715, канадская винтовка имеет уникальные особенности, которые отличают ее от других образцов.

В ноябре канадские власти объявили, что предоставят почти 1 млрд долларов США на военную помощь Украине. Правительство планирует выделить почти 950 млн долларов на военную помощь Украине в течение 3 лет.