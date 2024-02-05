В 47-й ОМБ говорят, что каждые 100 метров продвижения российских войск осложняют логистику в городе. В ближайшие дни ситуация для защитников будет непростой.

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Российские войска продвинулись на севере Авдеевки, заявили аналитики DeepState. Фокус собрал все, что известно о ситуации в Авдеевке по состоянию на 5 февраля.

Битва за Авдеевку — карта боевых действий

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий в Авдеевке. Согласно их данным, российские войска продвинулись на севере Авдеевки и в Первомайском.

Карта боевых действий по состоянию на 4 февраля Фото: Deep State Карта боев в Авдеевке 5 февраля Фото: Deep State

В утренней сводке Генштаба не указывается о продвижении российских войск. Украинские военные на Авдеевском направлении продолжают сдерживать вражеские силы, несмотря на постоянные попытки ВС РФ окружить Авдеевку. Подразделения Сил обороны наносят значительные потери оккупантам, а также отбили 31 атаку в районе Степного, Авдеевки и Новобахмутовки.

Ситуация в Авдеевке — город становится тяжелее оборонять

Начальник службы связей с общественностью 47-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Лазуткин в эфире "Суспільне.Спротив" заявил, что Авдеевку становится тяжелее оборонять.

"Тяжело становится защищать Авдеевку, ведь каждые 100 метров усложняют логистическое сообщение. Главное тут то, что враг терпит огромные потери и постепенно истощается. Там, где работает 47 бригада, ситуация очень напряженная, идут тяжелые бои, не прекращаются вражеские атаки. Вблизи поселка Степное и на участке вдоль линии боестолкновения и до коксохимического завода включительно очень непросто нашим военнослужащим", — сообщил Лазуткин.

Он также добавил, что ближайшие дни и недели будут непростыми для украинских военных.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что российские войска воспользовались облачной погодой, при которой невозможно проводить качественную аэроразведку, чтобы войти в Авдеевку. По его данным, оккупанты смогли закрепиться в жилой застройке. Прорыв произошел со стороны Авдеевского карьера.

"Они обошли украинские боевые порядки и закрепились в застройке. Это означает, что до основной логистической артерии украинских защитников им остаются сотни метров", — проинформировал журналист.

Он отметил, что в ближайшие дни будет решаться судьба города. Вместе с тем младший сержант ВСУ с 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" тоже описал ситуацию.

"Друзья, по Авдосу скажу так — не скулите, скоро должно быть немножко солнышка", — написал он.

Стоит отметить, что российским войскам уже удавалось заходить в черту Авдеевки, однако украинские военные смогли выбить оккупантов из "Царской охоты". Силы обороны смогли обезвредить диверсионно-разведывательные группы ВС РФ.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный во время пресс-конференции 26 декабря допустил, что из Авдеевки могут вывести войска.

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"Если сил будет недостаточно, то лучше сохранить людей. Конечно, мы такое решение примем и сохраним людей, и потом отвоюем", — заявлял генерал Залужный.