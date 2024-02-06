Турция представила БТР 5-го поколения PARS ALPHA: что известно о бронемашине (видео)

Разработчики утверждают, что новый броневик обладает превосходными ходовыми характеристиками, а его конструкция позволяет установить различные системы вооружения, включая пушки калибра 120 мм.

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На выставке вооружений World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии турецкая компания FNSS представила свой новый бронеавтомобиль PARS ALPHA. О новом армейском БТР рассказали 6 февраля обозреватели Defence24.

PARS ALPHA — это новый турецкий бронетранспортер с колесной формулой 8x8, который призван обеспечить общее доминирование на поле боя", отвечая при этом тактическим и оперативным требованиям современных вооруженных сил.

Производитель подчеркивает большую мобильность — это результат установки новой системы полного привода, а также гидропневматической подвески, которая регулирует высоту машины в зависимости от местности. В FNSS отмечают, что их машина способна преодолевать холмы с уклоном 40%, а также участки дорог с уклоном 70%, препятствия длиной 2,4 метра и вертикальные препятствия высотой до 80 сантиметров.

Внутренняя компоновка предполагает размещение экипажа и десант в одном отсеке, за силовой установкой машины. Такое решение предусматривает прямой контакт между водителем и командиром, что обеспечивает машине лучшую ситуационную осведомленность. Всего в БТР размещается 12 человек, включая трех членов экипажа.

Расположение бойцов внутри БТР PARS ALPHA

Основные характеристики PARS ALPHA

длина машины — 7,8 метра;

ширина — 3,1 метра;

высота — 2,4 метра;

высота в транспорте — 2,2 метра;

заявленная скорость по шоссе — 115 км/ч;

запас хода — 800 км;

радиус поворота — 7,8 метра.

Бронемашина оснащена двигателем мощностью 711 л.с., позволяющим пройти 5 000 км по бездорожью. Что касается транспортировки, то техника может перевозиться самолетами, включая A400M, C-17 Globemaster, Ан-124, C-5 Galaxy или Ил-76.

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Относительно бронезащиты подробной информации пока нет, однако разработчики утверждают, что новый БТР обладает "высочайшей устойчивостью к взрывам мин". Также машина может быть оснащена системами активной защиты и лазерной системой предупреждения.

"Заявленные параметры баллистической и противоминной защиты соответствуют STANAG 4569, но точные уровни остаются засекреченными", — подчеркивают обозреватели.

Варианты БТР PARS ALPHA с различными видами вооружений

PARS ALPHA был показан с интегрированной беспилотной турелью TEBER-II 30/40, вооруженной пушкой калибра 30 мм, по желанию заказчика может быть установлено вооружение калибра 40 мм или пулеметы разного калибра.

Производитель добавляет, что броневик может быть оснащен и другими системами вооружения, включая пушки калибра 120 мм (в том числе гаубицы), зенитное оружие, минометы калибра 120 мм или пусковые установки противотанковых управляемых ракет.

Ранее сообщалось, что Россия проводит испытания колесного бронетранспортера БТР-22 отечественной разработки в надежде создать семейство машин для замены устаревших БТР-82.