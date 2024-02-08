Перебросили полки к границе: ВС РФ могут пойти в наступление с Белгородской области, — ISW

Фиксируются активные позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная без подтвержденных изменений линии фронта. Аналитики не исключают, что ВС РФ могут осуществить диверсионные тактические рейды на Харьковщину.

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Войска РФ могут атаковать Харьковскую область из Белгородской области в целях отвлечения и рассредоточения украинских вооруженных сил от операций в районе Купянска, Сватово и Кременной, где в настоящее время ведутся активные боевые действия. Об этом сообщили в отчете Американский Институт изучения войны ISW.

Еще одним аргументом, поддерживающим такой сценарий, является информация о перемещении отдельных подразделений Росгвардии в приграничные районы Белгородской области.

Ссылаясь на заявление украинского военного аналитика Константина Машовца, эксперты сообщают о переброске 900-й и 902-й полков 116-й бригады специального назначения Росгвардии из оккупированных территорий Донецкой области в Белгородскую область в начале февраля. Машовец отмечает, что эти полки обладают значительной артиллерийской мощью, что, вероятно, и послужило причиной их переброски в Белгородскую область.

Однако в ISW высказывают сомнения в том, что российские вооруженные силы смогут провести крупномасштабные наступательные операции на территории Харьковской области. В настоящее время на этом направлении наблюдаются лишь позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, и нет подтвержденных данных о изменении линии фронта.

На момент публикации материала украинское командование не комментировало информацию о том, что ВС РФ могут осуществить диверсионные тактические рейды на Харьковщину с территории Белгородской области.

Напомним, украинский командир Станислав Краснов рассказал, что бои под Купянском идут без пауз и выходных. Враг непрерывно давит, пытаясь захватить господствующую высоту.

Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш отмечал, что ВС РФ сконцентрировали в районе Купянска 42 тысячи военных. Однако не все эти оккупанты находятся на линии соприкосновения.