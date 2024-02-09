Два часа бреда: в Украине опровергли главные фейковые заявления из интервью Путина

В разговоре с американским журналистом президент страны-врага заявлял, что цель так называемой "СВО" — "запрет всевозможных неонацистских движений", однако в Центре стратегических коммуникаций отметили, что это выдумка российской пропаганды, а Кремль пытается представить Украину как законную цель для уничтожения.

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Российский президент Владимир Путин дал двухчасовое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Экс-ведущий Fox News обещал задать диктатору "острые вопросы", однако за 120 минут не нашел возможности поговорить с Путиным о военных преступлениях россиян в украинских городах, похищении тысяч детей, геноцидной риторике и действиях кремлевского режима. Главные фейковые заявления главы РФ опровергли в Центре стратегических коммуникаций.

Цель так называемой "СВО" в Украине — "запрет всяческих неонацистских движений"

Ложь: в очередной раз Путин повторил тезис, что цель так называемой "спецоперации" в Украине — это денацификация, "запрет всяческих неонацистских движений". Однако он признал, что цели пока не достигли.

"Вы знаете, как вам не покажется странным, во время переговоров в Стамбуле мы таки договорились о том, что в Украине не будет культивироваться неонацизм, в том числе и будет запрещен на законодательном уровне. Это, оказывается, можно сделать во время переговорного процесса. И здесь нет ничего унизительного для Украины как для современного цивилизованного государства. Разве какому-то государству можно пропагандировать нацистов? Нет, правда? Вот и все", — заявил глава РФ.

Правда: в ЦСК отмечают, что "неонацизм в Украине" — это выдумка российской пропаганды. Таким образом в Кремле пытаются представить Украину как законную цель для агрессии, террора и уничтожения.

"Привычка Москвы навешивать ярлык "фашистов" и "нацистов" на всех недругов происходит еще со времен СССР. В разное время это на себе почувствовали Польша, Израиль и даже социалистическая Югославия", — отметили в Центре.

Войну можно было закончить еще полтора года назад, но "Украина поддалась требованиям Джонсона"

Ложь: президент Российской Федерации заявил, что якобы бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон уговорил Украину продолжать боевые действия.

"Тот факт, что они подчинились требованиям или уговорам мистера Джонсона, кажется очень печальным. Потому что, как сказал Арахамия, мы могли бы остановить эти боевые действия еще полтора года назад, но британцы нас уговорили и мы отказались. Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается", — говорит диктатор.

Правда: однако в Центре стратегических коммуникаций отмечают, что на российско-украинских переговорах в Беларуси и в Турции в феврале–марте 2022 года не было достигнуто приемлемого для сторон результата. Москва заставляла Украину капитулировать, но этого не произошло.

"Единственным условием украинской стороны было, чтобы Россия воздержалась от очередных попыток аннексии территории. Но Путин не прислушался и сам сжег переговорные мосты", — говорят в ЦСК.

Украину создал Ленин, а потом еще раз — Сталин

Ложь: в очередной раз Путин повторил стандартную пропагандистскую манипуляцию, по которой, как он утверждает, Украину основал Владимир Ленин, но на этот раз он также указал на роль Сталина.

"У Румынии и Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся. Поэтому мы имеем все основания говорить, что, конечно, Украина в определенном смысле — искусственное государство, созданное по воле Сталина", — заявляет он.

Правда: в пресс-службе ЦСК уточнили, что новейшее украинское государство было основано не Лениным и Сталиным, а украинским национальным движением — одновременно с Польшей, Литвой, Грузией и даже самой Россией как республикой.

"Российские большевики не создали, а завоевали независимую Украину, превратив ее в очередную "советскую республику", — говорится в сообщении.

В Украине идет "гражданская война" между россиянами

Ложь: Путин в ходе интервью рассказал якобы настоящую историю о том, как украинские солдаты попали в окружение ВС РФ.

"Украинские солдаты попали в окружение — это конкретный пример из жизни, боевые действия — наши солдаты кричат им: "Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!". И вдруг оттуда на русском, на хорошем русском кричат: "Русские не сдаются!" — и все погибли. Они до сих пор русскими чувствуют себя. В этом смысле то, что происходит, это в определенной степени элемент гражданской войны", — говорит глава Кремля.

Правда: по информации Центра стратегических коммуникаций, в Украине действительно живет много россиян, которые являются патриотами и защитниками украинского государства. Но нарратив Путина о "преследовании русских в Украине" и "освобождении" используется для разжигания войны.

"Фраза "русские не сдаются" — это устоявшееся выражение, хорошо известное людям, знакомым с русской культурой. Поэтому неудивительно, что украинские воины выбрали ее для троллинга россиян-агрессоров", — добавляют в пресс-службе.

США нужно "просто договориться с Россией" и война закончится

Ложь: российский президент манипулировал мыслью о том, что якобы "американцам нечем заняться". Вспомнил о границе с Мексикой и "проблемах с миграцией и национальным долгом" США.

"Вам нечем заняться. Поэтому вы должны воевать в Украине. Не лучше ли договориться с Россией?" — заявил диктатор.

Правда: в ЦСК отметили, что Российская Федерация и Путин систематически нарушают все соглашения и отказываются выполнять международные договоренности, подписанные руководством России. Отмечается, что россияне, осуществив полномасштабное нападение на Украину, нарушили примерно 400 международных соглашений.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным должно было стать "большой победой" для обоих, однако все пошло не по плану.

Отметим, ранее Фокус сообщил, что во время интервью президент РФ Владимир Путин начал рассказывать о борьбе с "нацизмом" в Украине. По его словам, украинцы почитают союзников Адольфа Гитлера.

Также Фокус сообщал, что Путин заявил, что Россия якобы отвела войска от Киева сама, и произошло это из-за успешных переговоров с Украиной. Однако потом якобы США приказали воевать "до конца".