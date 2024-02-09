Были десятки обращений: Путин не готовился заранее к интервью с Карлсоном, — Кремль

Российские власти заинтересованы в том, чтобы как можно больше читателей ознакомились с интервью, чтобы донести позицию главы Кремля, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Американский журналист Такер Карлсон не присылал заранее вопросы на интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что за последние несколько дней были получены десятки обращений от иностранных СМИ на интервью с Путиным. По понятным причинам сейчас это будет сделать невозможно.

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Он считает, что после интервью Путина нет никакой паники. Интерес СМИ разных стран мира, по его мнению, высокий. Российские власти заинтересованы в том, чтобы как можно больше читателей ознакомились с интервью.

"Для нас важна реакция наших людей на интервью Путина. Для президента это было, есть и будет самым важным", — пояснил Песков.

Представитель Кремля добавил, что российский президент выразил в интервью свое мировоззрение, свое видение причин процессов, которые происходят в политике и области безопасности.

Интервью Путина — что известно о проекте Карлсона

В Москву, как сообщили росСМИ, прибыл американский журналист Такер Карлсон. Впоследствии его заметили неподалеку от резиденции Путина — причина сначала не была известна. Впоследствии журналист в сервисе микроблогов Х заявил, что взял почти двухчасовое интервью у президента РФ и планирует его в ближайшее время опубликовать. При этом заверил, что владелец X Илон Маск не будет блокировать трансляцию. Дата публикации интервью — 9 февраля. Желающие могли оставить адрес электронной почты на сайте Такера, чтобы вовремя узнать о начале трансляции.

Напомним, 9 февраля аналитики ISW заявили, что Путин "переписал века истории и хочет разрушить Украину". По их мнению, Кремль называет Запад стороной переговоров по вопросу Украины, пытаясь навязать предпосылку о том, что Украина не независима. Такой замысел используется, чтобы вызвать интерес к переговорам и ослабить военную помощь.