Законопроект об усилении мобилизации в Украине: какие пункты больше всего критикуют в Раде

Обновленная версия мобилизационного законопроекта предлагает много изменений, в частности относительно отсрочек, повесток, наказания уклонистов и демобилизации. Профильный комитет признал документ несущим коррупционные риски.

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7 февраля в Верховной Раде проголосовали в первом чтении за законопроект о мобилизации №10449. В DW разобрались, какие изменения он предлагает и из-за чего подвергается критике.

Новый закон о мобилизации: какие изменения предлагаются

Призывной возраст хотят снизить с 27 до 25 лет. В то же время из перечня выводов ВВК может исчезнуть категория "ограниченно годный". Все, кто имел такой статус, будут обязаны пройти повторный медосмотр. Их признают годными или непригодными к службе.

Лиц с инвалидностью всех групп планируют освободить от военной службы. Однако украинцы из этой категории смогут мобилизоваться добровольно.

Отсрочку от мобилизации предлагают предоставить женщинам и мужчинам, которые имеют несовершеннолетнего ребенка, если второй из родителей умер, был лишен родительских прав, признан пропавшим без вести, безвестно отсутствующим или умершим.

Срочную службу хотят отменить. Однако ее заменят военной подготовкой. Для мужчин такая будет обязательной, а женщины будут служить только по желанию.

Также планируют ввести ряд ограничений для уклонистов. Речь идет о запрете на выезд за границу, ограничении в праве управления транспортным средством и блокировании банковских счетов. Все это будет применяться только после соответствующего судебного решения.

Украинцев предлагают обязать зарегистрироваться в электронном кабинете призывника, военнообязанного или резервиста. После этого граждане смогут получать электронные повестки кроме бумажных.

Военнослужащим хотят разрешить демобилизоваться после 36 месяцев службы. Однако окончательное решение остается за Ставкой.

Новый закон о мобилизации: за что его критикуют

Больше всего внимания привлек вопрос демобилизации. Депутаты критикуют соответствующую норму за отсутствие четкого механизма, из-за чего, возможно, на самом деле служба будет продолжаться до завершения военного положения. Кроме того, парламентарии подозревают, что эти изменения будут порождать избирательность или коррупцию.

Также критике подвергается и идея введения электронного кабинета призывника. Нардепы критикуют предложение наказывать граждан за нерегистрацию онлайн и неявку в ТЦК по электронной повестке.

Антикоррупционный комитет ВР тоже имеет ряд замечаний к обновленной версии законопроекта. Документ признали несущим коррупционные риски.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что новый закон о мобилизации противоречит нормам Конституции. Он раскритиковал целый ряд норм: о временном ограничении уклонистов на выезд из страны, об обязанности регистрироваться в электронном кабинете призывника, о лишении отсрочки аспирантов-контрактников, о предоставлении права работникам ТЦК осуществлять проверку документов.

В СМИ добавили, что в соответствии с процедурой на внесение правок дается 14 дней, то есть мобилизационный законопроект будут редактировать до 21 февраля. После этого документ вынесут на второе чтение в Верховной Раде.

Напомним, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко рассказала о еще одном противоречивом пункте законопроекта о мобилизации.

Журналисты разобрались, кому не будет угрожать мобилизация в случае принятия законопроекта №10449.