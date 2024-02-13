"Будет способствовать процветанию американцев": Зеленский отреагировал на принятие Сенатом помощи Украине

Президент подчеркнул, что дальнейшая поддержка Вашингтона позволяет спасать жизни от российского террора и будет способствовать большей безопасности для всего свободного мира.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Сенат США за поддержку законопроекта, который определяет помощь Киеву на 60 млрд долларов. Об этом глава государства написал в X (бывший Twitter).

"Благодарен Чаку Шумеру, Митчу Макконнеллу и всем сенаторам США, которые поддержали продолжение помощи Украине в нашей борьбе за свободу, демократию и ценности, имеющие для нас всех огромное значение", — пишет Зеленский.

Президент подчеркнул, что дальнейшая помощь США позволяет спасать украинцев от российского террора, а "это означает, что жизнь в наших городах будет продолжаться и победит войну".

"Американская помощь приближает справедливый мир в Украине и восстанавливает глобальную стабильность, что будет способствовать большей безопасности и процветанию для всех американцев и всего свободного мира", — подчеркнул глава государства.

Помощь Украине от США

Напомним, 13 февраля американский сенат завершил голосование по выделению пакета финансовой помощи Украине, а также Израилю и Тайваню, голосов "за" было больше, чем минимально необходимо.

В сенате США поддержали предложение правительства президента Джо Байдена о выделении около 90 млрд долл. для помощи странам-партнерам.

Напомним, в октябре Джо Байден предложил выделить 101 млрд долл. из бюджета США на помощь трем странам-партнерам, а также для повышения безопасности на границе. Решение заблокировали на уровне Палаты представителей — против выступили сенаторы из Республиканской партии.

Блокирование выделения средств продолжается более четырех месяцев. Сенаторы-республиканцы сначала заявляли, что им не ясно, куда потратят средства для Украины. Впрочем, новый председатель нижней палаты Конгресса, республиканец Майк Джонсон заявлял, что не против выделения денег и даже считал, что на ВСУ "надевали наручники". Однако отметил, что основная проблема США — внесение изменений в законодательство о миграции, эту проблему следует решить первой.

45 президент США Дональд Трамп заявил, что предложения по миграционному законодательству смешны. Также он уверен, что закончит российско-украинскую войну в течение нескольких часов. Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания Контактной группы по помощи Украине "Рамштайн-18" сообщил, что единственная помощь, которую может отныне выделять США — это обучение украинских военных, а на что-либо другое средств нет.

10 февраля в Сенат поступило новое предложение, согласно которому планировали отделить финансовую помощь от миграционного законодательства. В качестве обоснования указывалось, что деньги особенно необходимы Украине, где назначили нового главнокомандующего.