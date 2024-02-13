"Сприятиме процвітанню американців": Зеленський відреагував на ухвалення Сенатом допомоги Україні

Президент наголосив, що подальша підтримка Вашингтону дозволяє рятувати життя від російського терору та сприятиме більшій безпеці для всього вільного світу.

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Президент України Володимир Зеленський подякував сенату США за підтримку законопроєкту, який визначає допомогу Києву на 60 млрд доларів. Про це очільник держави написав в X (колишній Twitter).

"Вдячний Чаку Шумеру, Мітчу Макконнеллу та всім сенаторам США, які підтримали продовження допомоги Україні в нашій боротьбі за свободу, демократію та цінності, що мають для нас усіх величезне значення", — пише Зеленський.

Президент наголосив, що подальша допомога США дозволяє рятувати українців від російського терору, а "це означає, що життя в наших містах триватиме й переможе війну".

"Американська допомога наближає справедливий мир в Україні та відновлює глобальну стабільність, що сприятиме більшій безпеці та процвітанню для всіх американців і всього вільного світу", — наголосив голова держави.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, 13 лютого американський сенат завершив голосування щодо виділення пакета фінансової допомоги Україні, а також Ізраїлю і Тайваню, голосів "за" було більше, ніж мінімально необхідно.

У сенаті США підтримали пропозицію уряду президента Джо Байдена щодо виділення близько 90 млрд дол. для допомоги країнам-партнерам.

Нагадаємо, у жовтні Джо Байден запропонував виділити 101 млрд дол. з бюджету США на допомогу трьом країнам-партнерам, а також для підвищення безпеки на кордоні. Рішення заблокували на рівні Палати представників — проти виступили сенатори з Республіканської партії.

Блокування виділення коштів триває понад чотири місяці. Сенатори-республіканці спершу заявляли, що їм не ясно, куди витратять кошти для України. Втім, новий голова нижньої палати Конгресу, республіканець Майк Джонсон заявляв, що не проти виділення грошей і навіть вважав, що на ЗСУ "вдягали наручники". Однак зазначив, що основна проблема США — внесення змін у законодавство про міграцію, цю проблему слід розв'язати першою.

45 президент США Дональд Трамп заявив, що пропозиції щодо міграційного законодавства смішні. Також він впевнений, що закінчить російсько-українську війну протягом кількох годин. Тим часом голова Пентагону Ллойд Остін під час засідання Контактної групи з допомоги Україні "Рамштайн-18" повідомив, що єдина допомога, яку може відтепер виділяти США — це навчання українських військових, а на будь-що інше коштів немає.

10 лютого у Сенат надійшла нова пропозиція, згідно з якою планували відділити фінансову допомогу від міграційного законодавства. У якості обґрунтування вказувалось, що гроші особливо необхідні Україні, де призначили нового головнокомандувача.