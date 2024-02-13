Украина разработала сеть из тысяч акустических датчиков для поиска "Шахедов", — генерал США

Глава Воздушных сил США в Европе и Африке Джеймс Хеккер заявил, что НАТО заинтересовалось украинскими разработками. Военные изучают, могут ли они тоже использовать акустические средства для поиска БПЛА.

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Для выявления дронов-камикадзе "Шахед" Украина использует сеть из тысяч акустических датчиков по всей стране, чтобы заблаговременно реагировать на угрозу. Об этом сообщает The War Zone.

В Украине используют сеть акустических датчиков, чтобы мобильные группы ПВО могли быстро отреагировать на угрозу и выехать для перехвата российских дронов-камикадзе. Также ранее оповещают об опасности традиционные средства противовоздушной обороны.

Технологическое ноу-хау заинтересовало американских военных, которые пытаются проверить жизнеспособность разработки. Сообщили об украинской сети генерал Джеймс Хеккер, глава Воздушных сил США в Европе и Африке, а также командование воздушными объединенными вооруженными силами НАТО. Встреча состоялась на симпозиуме Ассоциации воздушно-космических сил по военной технике.

Пример мобильного расчета ППО

"На незасекреченном уровне Украина сделала некоторые довольно сложные вещи, чтобы получить картину "маловысотных объектов" после постоянной разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). Представьте, что у вас есть ряд сенсоров, например, мобильный телефон, с питанием, чтобы он не разрядился, окей? А затем вы ставите микрофон, чтобы сделать акустику односторонних БПЛА, пролетающих над головой, громче. И у вас есть ... 6000 таких аппаратов по всей стране. Они успешно улавливают односторонние БПЛА, такие, как "Шахед 136" и подобные им", — рассказал о разработке Хеккер.

Ирано-российские дроны "Шахед" имеют относительно небольшие двигатели, но генерируют высокий уровень шума. Украина отслеживает данные датчиков, чтобы иметь возможность объединить все данные и передать изображение на командный пункт. Как именно работает сеть неизвестно.

"Мы планируем провести некоторые тесты, чтобы увидеть, можно ли экспортировать это в НАТО", — добавил Хеккер.

Такой разведкой может заниматься самолет E-7A Wedgetail, однако пока Воздушные силы США их не получили промежуточным решением могут стать акустические устройства. Мобильные огневые группы Хеккер назвал термином противовоздушная артиллерия. Ее преимущество в дешевизне, потому что стрельба пулеметом стоит значительно дешевле пуска зенитной ракеты.

Напомним, 12 февраля СМИ писали, что ВСУ используют систему "Покрова" для борьбы с БПЛА.

Ранее СМИ писали, что ВСУ использовали комплексы Vampire для перехвата иранских дронов.