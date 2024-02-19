"Очень громкие хлопки": россияне заявили об атаке беспилотников на Брянщине (фото)

По данным местных пабликов, в областном центре активно работали системы ПВО якобы из-за украинских БПЛА. Люди слышали звуки взрывов в разных районах города.

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Утром, 19 февраля, российские власти заявили об атаке беспилотных летательных аппаратов на территории Брянского района. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

В 7:15 он заявил о сбитии силами противовоздушной обороны якобы украинского беспилотника.

"Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", — говорится в сообщении.

Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работали оперативные службы.

Впоследствии в 7:41 губернатор российской области заявил о еще одной атаке БПЛА. Второй дрон оккупанты также якобы сбили над территорией Брянского района.

Он снова уточнил, что раненых и повреждений инфраструктуры нет.

На одном из местных Telegram-каналов под названием "Подслушано Брянск" еще в 6:48 сообщили, что в городе "очень громко".

В комментариях под одним из сообщений местные жители сообщили, что "хлопки" слышали в разных районах города.

В Министерстве обороны РФ также заявили об уничтожении дрона над Брянской областью. Традиционно враг обвинил в атаке "киевский режим".

"Около 7.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уверяют в ведомстве.

Напомним, 2 февраля в местных каналах появилась информация, что жители Брянска и Брянской области услышали сигнал воздушной тревоги и сообщение по радио, в котором их предупреждали об угрозе химической атаки. Кроме того, на видео зафиксировали пролет неизвестных БПЛА.

Отметим, 30 января жители Брянской области рассказывали об очередной атаке беспилотников. Согласно заявлениям представителей власти, устройств было три и их все якобы обезвредили силы ПВО. 19 января стало известно о взрыве на нефтебазе, расположенной в городе Клинцы в 50 км от украинско-российской границы. В ГУР Минобороны заявили, что действительно провели диверсию на территории врага.