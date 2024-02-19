На случай победы Трампа: ЕС готовит запасной план военной помощи Украине, – WP

По словам журналистов, победа Дональда Трампа на выборах может привести к прекращению поддержки Украины и разрешению Владимиру Путину дестабилизировать европейский регион.

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Европейские чиновники тщательно мониторят президентскую кампанию в США и рассматривают альтернативные сценарии на случай, если Дональд Трамп, в случае своего возвращения в Белый дом, откажется от поддержки Украины. Об этом сообщает издание The Washington Post,.

"Когда бывший и, возможно, будущий лидер свободного мира говорит, что он будет сидеть сложа руки и наблюдать, как Россия нападет на союзников по НАТО, мы должны переосмыслить, как могут выглядеть обязательства США по Европе и Украине", – сказал один из европейских чиновников.

По его высказыванию, "необходимо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему".

Собеседник издания дополнил, что наихудший сценарий включает в себя прекращение поддержки Украины и разрешение Путину дестабилизировать европейский регион.

Европейские чиновники обсуждали возможность создания пан-континентального дополнения к НАТО, которое сотрудничало бы с американскими гарантиями безопасности, но также могло бы выступать в качестве надежной альтернативы, в случае отмены помощи США Киеву.

Однако даже эти обсуждения проходят в атмосфере серьезных разногласий среди союзников.

Так, Франция и Германия не могут достигнуть согласия относительно того, кто будет нести финансовую ответственность за эту инициативу. Страны Восточной Европы выражают недоверие в решимость Западной Европы противостоять российским угрозам.

Некоторые акцентируют внимание на необходимости закрепления обязательств со стороны США перед предстоящими выборами в ноябре. Высокопоставленные американские политики заявляют, что на самом деле они имеют ограниченные возможности влиять на внешнеполитические решения будущих администраций.

Существует также ощущение, что, даже если Байден победит, ситуация в отношениях с Европой изменится, добавляет издание.

Напомним, во время выступления в Южной Каролине Дональд Трамп также заявил, что делает больше для защиты Украины, чем действующий президент Джо Байден, который "подарит" Украину Путину.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, кто будет лучшим президентом США для России — действующий глава государства Джо Байден или экс-президент Дональд Трамп, ответил: Байден. По его словам, нынешний американский лидер "более опытный и прогнозируемый".