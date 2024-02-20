"Такого не ожидали": воины обвинили Бутусова в распространении фейков об обороне Авдеевки (видео)

На видео в своем YouTube-канале украинский журналист заявил, что военнослужащие на "Зените" к югу от Авдеевки попали в плен, потому что "не получили вовремя приказа на отступление".

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Военнослужащие 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ призвали украинского журналиста Юрия Бутусова опровергнуть распространенные "ложные тезисы" об оборонительной операции в Авдеевке Донецкой области и извиниться перед воинами. Соответствующее сообщение появилось во вторник, 20 февраля, на странице бригады в Facebook.

"Мы год держали оборону Авдеевки, и не раз сталкивались с ИПСО противника, но с украинской стороны такого не ожидали", — говорится в заметке.

В чем военные обвиняют журналиста

По информации в заметке 53-й ОМБр, украинский военный журналист в прямом эфире от 18 февраля на своем YouTube-канале "ввел в заблуждение и дезинформировал своих зрителей" относительно ухода бригады с позиций в Авдеевке.

"За время массированного наступления противника на Авдеевку 53-я ОМБр не потеряла ни одной позиции на юге. Воины нашей бригады каждый день наносили противнику безвозвратные потери как в технике, так и в личном составе", — говорят защитники.

По мнению военных, та информация, которая была приведена Бутусовым на миллионную аудиторию, "полностью дискредитирует героические поступки бригады".

Они добавляют, что часть города, район 9 квартала до последнего дня оставался под контролем 53-й ОМБр, и именно через него отходили соседние подразделения. Отход с позиции "Зенит", по информации в заметке, также "прикрывала" 53-я бригада, бойцы которой оставались на позициях до приказа.

"Мы призываем, господина Юрий Бутусов опровергнуть все ложные тезисы из эфира и извиниться перед нашим военнослужащими, которые всеми силами сдерживали противника и помогли сохранить жизнь воинов других бригад. Просим общество быть внимательным, соблюдать информационную гигиену и воздержаться от каналов господина Юрия, который приводит недостоверную информацию", — отметили на странице бригады.

Что в видео заявил Бутусов

На опубликованном видео в YouTube-канале "Бутусов Плюс" журналист заявил, что командование было уверено, что будут введены резервы, которые "пробьют коридор" в Авдеевке Донецкой области.

"Зенит" удерживали так до последнего, когда уже было полное даже окружение. Его удерживали, потому что был приказ. Приказ даже не командования 110-й бригады, а высшего командования — Оперативно-тактической группировки, которое было уверено, что там будут какие-то резервы, которые пробьют коридор", — говорит Бутусов.

Кроме того, как заявляет журналист, военнослужащие на "Зените" к югу от Авдеевки попали в плен, потому что не получили вовремя приказа на отступление.

"К сожалению, все это не было спланировано так, чтобы пробить коридор. Вовремя приказ на отход гарнизон "Зенита" не получил. И это основная причина, к сожалению, этой трагедии", — уверяет он.

Также, анализируя причины выхода из Авдеевки в целом Бутусов рассказал, что армии РФ удалось осуществить мощный прорыв на юге, "продавив" оборону 53-й бригады в районе "Царской охоты".

"С юга противник также продавил там оборону 53-й бригады и очень глубоко охватил город с юга. То есть фактически уже занял район Царской охоты. Вышел, фактически охватил даже за 9-й квартал. И фактически 110-я бригада уже не могла маневрировать силами, противник атаковал ее со всех флангов. И критический момент возник", — заявил Бутусов.

Напомним, в ВСУ заявили, что проверяют обстоятельства гибели украинских военнопленных, которые оставались на позиции "Зенит" в Авдеевке. В Офисе генпрокурора заявили, что российские оккупанты расстреляли шестерых военных в Авдеевке и еще двух в Веселом.

Военнослужащий 110 отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко Виктор Беляк рассказал, что у бойцов хватало воды только еще на сутки. По его словам, четверо раненых не могли ходить.