"Такого не очікували": воїни звинуватили Бутусова у поширенні фейків про оборону Авдіївки (відео)

На відео у своєму YouTube-каналі український журналіст заявив, що військовослужбовці на "Зеніті" на південь від Авдіївки потрапили в полон, бо "не отримали вчасно наказу на відступ".

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Військовослужбовці 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ закликали українського журналіста Юрія Бутусова спростувати поширенні "неправдиві тези" про оборонну операцію в Авдіївці Донецької області та вибачитись перед воїнами. Відповідне повідомлення зʼявилося у вівторок, 20 лютого, на сторінці бригади в Facebook.

"Ми рік тримали оборону Авдіївки, і не раз зіштовхувалися з ІПСО противника, але з української сторони такого не очікували", — йдеться у дописі.

У чому військові звинувачують журналіста

За інформацією у дописі 53-ї ОМБр, український військовий журналіст в прямому ефірі від 18 лютого на своєму YouTube-каналі "ввів в оману та дезінформував своїх глядачів" щодо відходу бригади з позицій в Авдіївці.

"За час масованого наступу противника на Авдіївку 53-тя ОМБр не втратила жодної позиції на півдні. Воїни нашої бригади кожен день завдавали противнику безповоротних втрат як в техніці, так і в особовому складі", — кажуть захисники.

На думку військових, та інформація, яку було наведено Бутусовим на мільйону аудиторію, "повністю дискредитує героїчні вчинки бригади".

Вони додають, що частина міста, район 9 кварталу до останнього дня залишався під контролем 53-ї ОМБр, і саме через нього відходили сусідні підрозділи. Відхід з позиції "Зеніт", за інформацією у дописі, також "прикривала" 53-тя бригада, бійці якої залишались на позиціях до наказу.

"Ми закликаємо, пана Юрія Бутусова спростувати всі неправдиві тези з ефіру і вибачитись перед нашим військовослужбовцями, які всіма силами стримували противника і допомогли зберегти життя воїнів інших бригад. Просимо суспільство бути уважним, дотримуватись інформаційної гігієни та утриматись від каналів пана Юрія, який наводить недостовірну інформацію", — наголосили на сторінці бригади.

Що у відео заявив Бутусов

На опублікованому відео у YouTube-каналі "Бутусов Плюс" журналіст заявив, що командування було впевнене, що будуть введені резерви, які "проб'ють коридор" в Авдіївці Донецької області.

"Зеніт" утримували так до останнього, коли вже було повне навіть оточення. Його утримували, тому що був наказ. Наказ навіть не командування 110-ї бригади, а вищого командування — Оперативно-тактичного угрупування, яке було впевнене, що там будуть якісь резерви, які пробʼють коридор", — каже Бутусов.

Крім того, як заявляє журналіст, військовослужбовці на "Зеніті" на південь від Авдіївки потрапили в полон, бо не отримали вчасно наказу на відступ.

"На жаль, все це не було сплановано так, щоб пробити коридор. Вчасно наказ на відхід гарнізон "Зеніту" не отримав. І це основна причина, на жаль, цієї трагедії", — запевняє він.

Також, аналізуючи причини виходу з Авдіївки в цілому Бутусов розповів, що армії РФ вдалося здійснити потужний прорив на півдні, "продавивши" оборону 53-ї бригади в районі "Царської охоти".

"З півдня противник також продавив там оборону 53-ї бригади і дуже глибоко охопив місто з півдня. Тобто фактично вже зайняв район Царської охоти. Вийшов, фактично охопив навіть за 9-й квартал. І фактично 110-та бригада вже не могла маневрувати силами, противник атакував її з усіх флангів. І критичний момент виник", — заявив Бутусов.

Нагадаємо, у ЗСУ заявили, що перевіряють обставини загибелі українських військовополонених, які залишались на позиції "Зеніт" в Авдіївці. В Офісі генпрокурора заявили, що російські окупанти розстріляли шістьох військових в Авдіївці та ще двох у Веселому.

Військовослужбовець 110 окремої механізованої бригади імені Марка Безручка Віктор Біляк розповів, що у бійців вистачало води лише ще на добу. З його слів, четверо поранених не могли ходити.